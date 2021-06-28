歐股｜疫情延燒 旅遊谷拖累主要指數走跌

新冠肺炎疫情持續延燒全球各國，受亞洲疫情惡化影響，歐美原油期貨回落，能源類股重挫逾2%。原本才於6月初放寬與葡萄牙兩國之間的旅遊限制的英國，因印度新冠肺炎變種病毒株Delta強襲而不得不重新祭出封城措施，旅遊類股因此受挫。

倫敦FTSE 100指數收報 7,072.97 點，跌 63.1 點（或 0.88 ％）。法蘭克福DAX指數收報 15,554.18 點，跌 53.79 點（或 0.34 ％）。巴黎CAC指數收報 6,558.02 點，跌 64.85 點（或 0.98 ％）。泛歐指數STOXX 600，收報 454.94 點，跌 2.69 點（或 0.59 ％）。

受到疫情升溫影響，投資人紛紛重返較能抵禦疫情衝擊的標的，科技股上漲0.4%，是少數上漲的板塊。

隨著英國疫情出現惡化，包括葡萄牙、香港均祭出相關旅遊禁令，德國則在研議中，以防控新一波疫情。

航空類股包括國際航空集團（IAG）、 易捷航空（Easyjet）、Wizz Air和瑞安航空（Ryanair）跌幅4%～6%。 AJ Bell分析師Danni Hewson表示，儘管英國更新國際旅行綠色清單，英國旅客可以前往更多熱門國家地區觀光，但若德國採取觀光限制措施，禁止英國旅客進入歐盟，那一切隨時可能改變，且不具意義。

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