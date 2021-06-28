習近平視訊普丁 強化中俄同盟關係

在美國總統拜登和俄羅斯總統普丁會面後，中國國家主席習近平28日與普丁進行封閉式視訊會晤。雙方宣布「中俄睦鄰友好合作條約」延長5年，宣示決心將共同邊界變為永久和平地帶，對外展現中俄兩國牢不可破的緊密關係。

大陸央視報導，習近平和普丁在28日下午進行視訊會面，兩人發表聯合聲明，正式宣布「中俄睦鄰友好合作條約」延期。此一條約是2001年時任中國國家主席江澤民與普丁在莫斯科簽署，效期為20年，中俄元首28日決定延長該條約5年。

中俄元首於本次視訊後，均高度評價此次會晤意義，時值中共建黨百年前夕，且美方於全球結盟以圍堵中國發展之際，習普會結果受到高度關注。

習近平表示，當前全球進入變革動盪、人類發展遭遇多重危機的背景下，中俄密切合作樹立新型國際關係典範，「中俄睦鄰友好合作條約」確立兩國的世代友好與根本利益，相信在該條約的指引下，中俄都將繼續凝心聚力、篤定前行。

俄羅斯衛星通訊社則報導，普丁向習近平表示，中俄關係目前已提升到前所未有的高度，是21世紀國家合作的典範，重要的是兩國對彼此沒有領土要求，決心將共同邊界變為永久和平地帶。

普丁指出，「中俄睦鄰友好合作條約」明定不率先使用核武器與不干涉內政的原則，且預計中俄2021年貿易額有望創下新高。俄羅斯總統新聞祕書指出，普丁和習近平透過封閉視訊管道進行會面，確保最高級別的保密措施，這種管道的存在也反映兩國特殊信賴的夥伴關係。

上一次「習普會」是在5月19日，當時雙方以視訊方式宣布，田灣核電站和徐大堡核電站開工。雖然中俄往來密切，但拜登16日與普丁在日內瓦會面，被認為是美國拉攏中國最核心盟友的舉動。

拜登與普丁在會後，都以正向積極的態度評論此次會面。隨後，中國外交部在25日主動宣布中俄元首28日視訊會面的行程，外界認為此舉是向美宣示中俄之間的緊密關係。

值得注意的是，普丁與拜登會面前曾接受美國媒體NBC訪問，他對解放軍是否會武力攻台的狀況，表示一無所知，也不評論假設性問題，但普丁說「幸運的是目前未發生衝突」。