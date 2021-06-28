美企業大買設備 帶動經濟成長明顯

美國企業對經濟前景信心上揚，大買軟體、電腦和機械等設備，企業投資接棒消費者支出，繼續推動美國經濟成長。

根據美國商務部數據顯示，衡量企業支出的重要指標—非住宅固定投資第一季經季調後的年率上升11.7％，主要因為軟體和科技設備支出上升。2022年第三季與第四季企業投資也呈現兩位數成長，如今數據已經超越疫情前的高峰。

商務部另一項企業投資指標—排除飛機的非國防資本財訂單，目前已經逼近1990年代開始追蹤該數據以來的最高水準。

摩根士丹利資深美國經濟學家羅森納（Robert Rosener）指出：「企業投資成為美國經濟復甦的重要引擎，企業投資顯然是經濟展望的亮點之一。」

占美國經濟產出三分之二的消費者支出，是美國經濟復甦初期階段的推手，手握政府紓困支票和儲蓄的消費者，購買更多商品與服務，釋放受壓抑的需求。

部分經濟學家表示，財政政策與企業重啟商業活動對經濟的刺激將遞減，穩健的資本支出能確保經濟復甦力道維持強勁。企業投資增加亦刺激經濟產出，並提升勞工生產力。

這波企業投資復甦力道將比2007年至2009年前次經濟衰退時期更強勁。摩根士丹利經濟學家預估，美國資本支出規模3年後將升至本次經濟衰退前的116％，相較之下，在2007年至2009年那波衰退後，大約花了10年才達到該水準。

企業高層對美國經濟前景的信心逐漸揚升，企業圓桌會議（Business Roundtable）的經濟展望指數，第二季數據上升9點至116，略低於2018年的紀錄高點。第二季計劃提高資本投資的企業，比重由第一季的57％增加至59％。這項調查的時間為5月25日至6月9日。

美國銀行（BoA）經濟學家Joseph Song指出，美國出現強勁的解封需求，資本投資緊隨其後。