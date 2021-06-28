美股｜那指標普新高 臉書市值破1兆美元

美股市場28日（周一）受科技股提振，臉書在反壟斷訴訟獲得勝利，那斯達克指數、標普500指數雙雙創下歷史新高。臉書上漲逾4%，半導體龍頭股也全線上漲， 輝達獲3大晶片巨頭支持收購ARM ，股價上漲逾5%，英特爾、博通、艾司摩爾漲幅均逾2%。

道瓊指數跌 150.57 點或 0.44 %，收 34,283.27 點。那斯達克指數漲 140.12 點或 0.98 %，以 14,500.51 點作收。標普500指數漲 9.91 點或 0.23 %，收在 4,290.61 點。費城半導體指數漲 81.66 點或 2.52 %，收 3,323.14 點。

標普500指數在上週創2月以來最佳單周表現後，在微幅修正後仍延續近期動能， 28日（周一） 標普500創新高，市場開始接受美國聯準會（Fed）聲稱通膨僅是短暫現象的說詞，而隨著拜登的基礎建設法案終於獲得兩黨認可順利通關後，規模由2.3兆美元下修至1.2兆美元，加稅法案也未重新提及。

科技股是美股28日（周一）主要動力來源，蘋果、 商用軟體服務業者Salesforce 漲幅逾1%。美國聯邦法院駁回臉幫貿易委員會（FTC）控告臉書反壟斷訴訟，臉書跳漲逾4%，市值更是首度扣關兆元，開心登入兆元俱樂部。

除了科技股，半導體類股的表現也相當強勁，成為美股28日（周一）的第二股推動例 ，輝達跳漲逾5%，英特爾、博通、艾司摩爾漲幅均逾2%。

美股四大指數中僅道瓊走跌。在監管機構訊知波音的長程飛機不太可能在2023年下半年前獲得認證之後，波音大跌3.39%。波音CEO卡爾霍恩（Dave Calhoun）6月初曾表示，預計將在2023年第四季之前取得認證。

航太鉅子波音拖累道指，在監管機構告知其長程飛機不太可能在2023年中後期獲得認證後，波音股價下跌3.39%。CEO卡爾霍恩(Dave Calhoun)本月初表示，預計將於2023年第4季前獲得認證。

美國5月分的個人支出物價指數（PCE）雖然創下近29年來新高，但仍低於市場預期，也稍稍緩解Fed縮減貨幣政策的緊張情緒。

美國10年期公債下滑至1.48%，殖利率宇價格成反比。

NVIDIA與 Google Cloud周一共同宣布，將打造業界第一個AI-on-5G 創新實驗室，讓網路基礎建設與AI合作夥伴共同開發、測試以及採用各項解決方案，打造智慧城市、智慧工廠，進行5G、AI等領域運用。

台股主要ADR：

台積電漲 2.64 %；聯電漲 0.74 ％；日月光跌 1.79 ％；中華電信跌 0.66 ％。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜漲 14.27 點（或 4.18 %），收 355.64 美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜漲 1.67 點（或 1.25 %），收 134.78 美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜漲 42.43 點（或 1.25 %），收 3,443.89 美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜跌 3.51 點（或 0.14 %），收 2,536.39 美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜漲 3.70 點（或 1.40 %），收 268.72 美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜漲 5.96 點（或 1.13 %），收 533.03 美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜漲 16.85 點（或 2.51 %），收 688.72 美元。

阿里巴巴｜ALIBABA（BABA）｜漲 0.09 點（或 0.04 %），收 228.59 美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜漲 1.57 點（或 2.81 %），收 57.48 美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜漲 2.07 點（或 1.50 %），收 139.72 美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜漲 10.60 點（或 2.29 %），收 472.80 美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜漲 38.16 （或 5.01 %），收 799.40 美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜ 漲 3.36 點（或 1.79 %），收 191.53 美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜ 漲 17.90 點（或 2.61 %），收 704.11 美元。

美光｜Micron（MU）｜漲 1.35 點（或 1.65 %），收 83.38 美元。

超微｜AMD（AMD）｜漲 1.46 點（或 1.71 %），收 87.08 美元。

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