熱浪襲美西 各州氣溫飆至新高

熱浪來襲造成美國太平洋西北地區氣溫在上周末創下歷史新高，西雅圖、波特蘭兩大城市氣溫高達攝氏40度，預料本周將延續。當地政府已緊急增設避暑中心，電力公司也呼籲民眾節電。

美國國家氣象局在上周末針對華盛頓州、奧勒岡州及愛達荷州、懷俄明州、加州部分地區發布高溫警報，並強調這將是「太平洋西北地區史上最嚴重且最持久的熱浪」。

奧勒岡州首府波特蘭氣溫在26日下午飆至攝氏42.2度，超越1965年及1981年最高溫41.7度，再創歷史新高。波特蘭所在的蒙諾瑪縣政府警告高溫可能造成大眾運輸延誤、緊急醫療服務癱瘓，甚至可能引發斷電。

西雅圖氣溫在上周一衝上攝氏41.1度，創下歷史新高後，26日再度飆至攝氏38.3度，是當地有史以來第四次氣溫超過攝氏38度。當地氣象局預測未來幾天氣溫可能再創新高，市政府也呼籲市民隨時補充水分，闔上百葉窗並使用電扇，且必要時前往市立避暑中心。

服務範圍涵蓋美國10個州的太平洋電力公司（Pacific Power）稍早發布聲明表示，高溫不至於造成斷電，但仍舊呼籲民眾節電。波特蘭電力公司PGE也表示，公司已在周末加派120名人力留守，以便在緊急斷電時進行危機處理。

酷熱天候不僅讓當地賣場冷氣、電扇搶購一空，各大醫院也取消戶外疫苗接種站。地方政府紛紛開設避暑中心讓家裡缺乏空調的民眾前往避難，就連體育賽事也臨時取消或延期。

西雅圖居民布萊恩（James Bryant）上周已事先在賣場搶購一台冷氣。他表示：「我家本來就很熱了，接下來幾天氣溫會更高。我家有小孩，我必須確保他們不會熱死。」

華盛頓大學全球環境與健康中心教授艾比（Kristie Ebi）表示：「來自世界各地的證據皆顯示，氣候變遷正加速熱浪發生頻率、嚴重程度及時間長度。未來我們必須適應這樣的生活。」