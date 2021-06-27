通膨吃掉獲利? 美零售商曝2種商品漲最兇

隨著經濟強力復甦，通膨數據攀高，各行各業感受都相當強烈，美國最大的雜貨零售商Tractor Supply執行長Hal Lawton表示，市場上所有東西都出現通貨膨脹狀況，尤其玉米與鋼鐵的漲勢最為強勁，而且到今年年底前，供應鏈緊繃的情形很難緩解。

CNBC報導，Hal Lawton說：「即使我們處在通貨膨脹得環境，但我仍然有責任為我的客戶保持較低的價格，而且我懷疑這種通膨環境不是暫時性的，可能具有結構性的影響。」

此外，他發現市場上所有的商品都已出現通膨效應，Hal Lawton表示，「過去三個月我們看到玉米的價格大幅上漲，另外鋼鐵的價格也明顯變貴，這兩項原料對我們零售商來說相當很重要，且除了原料上漲外，運費和進口成本也都增加了。」

由於市場需求持續增加、供應鏈出現嚴重延誤，零售商必須發揮跟供應商的緊密關係，該企業能保持足夠的庫存量，Hal Lawton認為，「供應鏈確實出現實中斷，且這種狀況短時間很難緩解，在可預見的未來，這對我們來說會是一項問題。」

Hal Lawton坦言通貨膨脹與供應鏈緊繃的情形將成為企業獲利的阻礙，但並沒有實際手段去緩解狀況發生，只能透過時間去消化。（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

通膨壓力扛不住 俄擬對鋼鐵加徵出口關稅

玉米狂飆 今年來已漲5成