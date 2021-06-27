光打疫苗難防Delta社區傳播 世衛揭關鍵

全球至少92國已經出現更具傳染力的Delta變種新冠病毒，世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）25日表示，光是打疫苗已經無法阻擋Delta病毒社區傳播，他呼籲民眾還是得持續落實戴口罩、保持社交距離、勤洗手等防疫措施。

美媒CNBC報導，針對源自於印度的Delta變種病毒已經擴散全球92國，世衛助理秘書長席馬歐25日在世衛的日內瓦總部記者會上表示，「人們不應該因為打了2劑疫苗就感到安全，他們仍應該保護好自己。」

「光是打疫苗並不會阻止社區傳播，人們必須持續戴口罩、在通風的地方、消毒手部、以及保持社交距離、避免群聚」，他說，「就算你已經接種疫苗，當社區傳播發生時，這些仍舊極度重要。」

即便WHO已經呼籲完整接種疫苗的民眾不該掉以輕心、應該持續戴口罩，不過美國富比世（Forbes）網站報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）至今仍未表態是否重新考慮讓完整接種疫苗的民眾再戴上口罩。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據CDC統計數據，截至19日，美國前2周新增病例中，約21％和Delta病毒有關，據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID），Delta已蔓延全美49州。

世衛顧問艾沃德（Bruce Aylward）、流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）等人指出，接種疫苗的人雖然可以降低防疫措施，但仍須謹慎，「因為世界上還有很多人尚未受到保護」，強調疫苗能夠有效避免Delta造成的重症及死亡，但是因為它是危險的變異株，已經完整接種疫苗的人仍可能成為「傳播鏈的一部份」。

世衛官員上周表示，全球至少92國已經發現Delta病毒蹤跡，更指出Delta是目前傳播速度最快、適應力最強的變種病毒，特別是在疫苗接種率低的地區，Delta會「挑出」最脆弱的族群。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）表示，Delta變異株的傳染力至少比原始病毒株強2倍，代表受感染的人體內的病毒量可能更高、更容易傳染給別人，她解釋這隻病毒更容易進入呼吸道細胞，因此比起1人傳染給2個人，這隻病毒有可能傳染給6至8個人。（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：WHO urges fully vaccinated people to continue to wear masks as delta Covid variant spreads

文章來源：WHO Urges Fully Vaccinated People To Continue Wearing Masks As Delta Variant Spreads—But No Word From CDC

文章來源：‘Please get your second shot’ top health official urges as Delta variant remains a pressing threat

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