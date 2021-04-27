谷歌獲逾10億美元雲端大單

谷歌在第一季財報發表前夕盛大宣布，與美國西班牙語廣播公司Univision Communications簽下八年雲端服務合約。知情人士透露合約價值超過10億美元，是谷歌雲端部門數一數二的大合約，因為谷歌為了搶客戶不惜運用YouTube及網搜服務等旗下資源。

Univision執行長戴維斯（Wade Davis）表示，公司希望從美國廣播公司轉型為數位媒體平台，為全世界的西語系觀眾提供服務，而谷歌提供的整合性服務勝過其他業者。 戴維斯表示：「假設我要買一台車，我不會分開買車輪、方向盤、引擎、車門回家，然後再自己想辦法組裝。」

根據雙方合約，Univision未來除了將不同線上媒體平台全都整合到谷歌雲端之外，也將利用谷歌雲端執行公司內部軟體，並利用谷歌開發的人工智慧工具來為線上觀眾推薦節目。此外，Univision線上媒體平台也將和YouTube合作，並套用谷歌線上廣告機制。

諸如此類的整合性包套方案在近年已成為雲端市場的主打商品，例如微軟推出的企業雲端方案常和Office 365網路軟體綑綁，而亞馬遜也常靠Fire TV或其他產品來推銷雲端服務方案。

雖然美國國會近日對谷歌濫用市場地位強行推銷其他服務的商業行為提出疑慮，谷歌雲端事業主管庫瑞安（Thomas Kurian）認為谷歌只是因應顧客需求。

谷歌自2018年從甲骨文挖角庫瑞安接掌雲端事業後，便一心期望雲端事業能成為谷歌下一個金雞母。該事業去年營收成長46％至130.6億美元，但營業虧損56億美元。市調機構顧能（Gartner）統計，2019年谷歌在全球雲端服務市場僅握有5％市占率，與市場龍頭亞馬遜的45％市占率仍落差一大截。