美股好日子到何時？3大投行發布不祥報告

全球疫情再度反撲，美股卻連連創新高，但這樣的榮景能持續多久？華爾街的三大投行花旗、摩根士丹利與高盛在此時認為，可能要暫時熄火了。

花旗（Citi）美國股票策略師托比亞斯•列夫科維奇（Tobias Levkovich）上週發表了一份不祥的研究報告，標題為「盡其所能」。他在報告中寫道：2021年的共識收益成長率將超過27％，預計2022年將再成長14％。

他認為這些預測是樂觀的，因為沒有考慮到宣布的聯邦公司稅增加的負面影響，也沒有考慮投入成本快速攀升對利潤率的影響。花旗所編製的Panic／Euphoria情緒指數表明投資者極為樂觀，並預測標準普爾500指數將下跌10％。

高盛（Goldman Sachs）美國股票分師戴維·科斯汀（David Kostin）並不比花旗看空，但他認為2021年的大部分市場收益都將落在我們後面。他指出，美國經濟較去年同期的成長將在本季度達到最高峰。

科斯汀說：「在過去40年中，當ISM製造業指數升至60以上（目前為65）時（通常與峰值成長相吻合），投資者購買了標準普爾500指數，隨後一個月的中位數回報率為-1％。」與之相符的是，高盛此前將標普500指數年底目標價設為4,300點，距離當前指數僅有3%的上漲空間。

摩根士丹利（Morgan Stanley）駐英國的全球分析師安德魯·貝茨（Andrew Sheets）將他的每週報告定為「為艱苦的夏天而提前計劃」。貝茨指出，目前市場對加強全球經濟成長的期望在很大程度上反映在資產價格上。

先前，摩根士丹利已經謹慎地表示，考慮到疫苗接種擴大、通膨回升、經濟成長已近接近最高峰等因素，投資者應當為「一個更艱難、更劇烈、上行空間更為受限的夏季」做好準備。

他預計，在最初由木材和銅等投入成本上漲的價格推動下的美國通膨，將在2021年剩餘時間內將消費者價格推高至2.0％以上。這種通膨壓力將推動許多市場部門的利潤率和盈利前景走低。

（ 中時新聞網 趙永紝）

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