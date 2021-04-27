被Archegos害慘 野村寫10年多來最慘季報

27日，日本野村控股（Nomura Holdings）公布最新財報結果，因為受美國避險基金Archegos倒閉所連累，造成自己慘虧23億美元。同時，這也是繼2008年全球金融海嘯以來，野村單季賠錢賠得最多的一次。

野村，這家日本最大的券商與投資銀行表示，除了大虧23億美元外，還要在這個財年，編列5.7億美元與這次Archegos倒閉相關衍生費用。另外，也會再加強風控管理，但僅承認這次財務大災難，只是一個獨立事件。

野村指出，不打算大幅修正自己對美國市場，以及全球商業上的戰略方向。

野村最新季報中，2021年第一季的淨損為1,554億日圓（約14億美元）。與一年前新冠疫情剛爆發時相比，當時因股市大跌，野村也只有損失約344億日圓。

上個月，若不是客戶Archegos因繳不出鉅額保證金，被迫斷頭而大量出清持股的話，野村其實有機會繳出一張亮眼破紀錄的財報，因為美國的業務不錯所加持。

野村在過去十年之久，就一直在海外業務這塊起起伏伏，目前這場全球拓點戰役也還在辛苦地進行。

至於2020財年全年的淨利為1,531億日圓，雖年減約29％，但已連兩年都在賺錢。不過，市場普遍預估值卻是在1600億至2250億日元之間。

Archegos倒閉，野村實際虧損數字，略高於之前傳出的20億美元，是僅次於瑞士信貸（Credit Suisse），虧損金額第二大的金融業者。瑞士信貸這家瑞士的銀行，因為Archegos事件，在上季狂賠44億瑞士法郎，約48億美元，並預計第二季將會再虧至少6億瑞士法郎。

因為Archegos，像摩根士丹利（Morgan Stanley）也虧近10億美元，而高盛集團（Goldman Sachs）與德意志銀行（Deutsche Bank）則全身而退並沒有損失。

（時報資訊 柳繼剛）

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