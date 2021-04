共和黨2024有望翻盤？美人口版圖悄悄變

美國人口調查與統計局(Census Bureau)今天指出,美國整體人口成長率放緩至1930年代經濟大蕭條以來最低,且因成長分布的變化,政治力量會進一步轉移至南部與西部山區。

人口調查與統計局指出,2010到2020年美國人口成長7.4%,總人口數由3億874萬5,538人來到2020年4月1日時的3億3,144萬9,281人,成長率不如2000-2010年的9.7% ,僅比1930-1940年遭遇經濟大蕭條時的7.3%略高。

「華爾街日報」報導,人口分布改變將使13個州在明年的眾議院席次出現變化,例如德州在眾議院可增加2席、加州會掉1席;人口改變也從2024年開始影響各州選舉人團的席次消長。

除德州可增加2席,科羅拉多州、佛羅里達州、蒙大拿州、北卡羅來納州、俄勒岡5州都可增加1席;加州、伊利諾州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、賓州、西維吉尼亞州等7州各減1席。

由於席次增長的州傳統上偏紅,預料對共和黨有利,能讓日後的國會版圖更偏紅。

「華盛頓郵報」指出,據分析國會與總統選舉的「庫克政治報告」(The Cook Political Report)預估,人口改變趨勢約可讓共和黨多3.5席,將使目前眾議院民主黨222席比213席的優勢,縮小至218對217或219對216。

若按這個人口改變趨勢來看2020年美國總統大選,拜登與川普的選舉人團票會變成303對235票,差距比實際的306對232票略少,看似無關大局,但若對照選情更緊繃激烈的2000年大選,小布希就會從原本低空飛過的271張選舉人票大幅增為290票。

「紐約時報」指出,人口統計學者認為,隨外來的移民人數趨於穩定和出生率下降,美國恐邁入一個持續的低人口成長年代,南部與西部越來越成人口與政治力量中心,取代20世紀前半段增長迅速、之後便停滯不前的東北部與中西部。

人口調查與統計局代理局長賈明(Ron Jarmin)表示,1930年代當經濟走出大蕭條開始谷底反彈,出生率也隨之增長,但如今是儘管走出2008年的金融海嘯危機,人口成長卻仍持續下探。

加州大學柏克萊分校「經濟與人口老齡化中心」(Center on the Economics and Demography of Aging)創辦人、人口統計學家李伊(Ronald Lee)表示,長久以來在人口成長上,美國都不像其他已開發國家般衰退,如今這個現象「是件大事,若持續如此低成長的情況,就意味美國保有人口優勢的異數將告終」。