歐股｜溫和上漲 原物料類股表現佳

歐股周一（26日）收高，金屬價格持續發燒礦業股跟漲，同時公債殖利率走升也為主要銀行股帶來支撐，市場心態樂觀預期新冠疫情至暗時刻已過，接續將築底翻升。

倫敦FTSE 100指數收報6,963.12點，漲24.56點（或0.35％）。德國DAX指數收報15,296.34點，漲16.72點（或0.11％）。法國CAC指數收報6,275.52點，漲17.58點（或0.28％）。泛歐指數STOXX 600收報440.2點，漲1.16點（或0.26％）。

泛歐指數STOXX 600中，原物料類股板塊表現最佳，漲幅約1.9%，創下10年新高紀錄。

本周美股大型科技股從周二到周四接力公布財報，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、蘋果和臉書等，投資人觀望，前述公司26日齊漲。而最新GDPincluding the latest gross domestic product data due Thursday and inflation data Friday.

美國本周迎來「超級星期四」，美國聯準會（Fed）將公告4月貨幣政策會議結果，外界認為Fed在會後聲明可能將對美國經濟釋出近期最樂觀看法，儘管如此，仍預期Fed的貨幣政策立場將按兵不動。高盛與花旗等投行預期Fed在今年下半將對外暗示寬鬆退場，不過真正採取行動最快也要等到2022年。同時，美國總統拜登將會發表演說，而美國第一季經濟數據會同一天出爐，市場預期美國首季國內生產總值（GDP）按季升6.5%，前期為升4.3%。

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