靜待科技股財報揭曉 美股早盤小漲

電動車大廠特斯拉今年第一季繳交出18.5萬輛的交車數，遠超市場預期，但該公司近期在大陸發生諸多問題，包括間諜車疑慮、女車主在上海車展對特斯拉抗議，引發大陸官媒連番砲轟特斯拉在大陸的服務態度，加上本周科技股是否能繳交出遠超市場預期的成績，讓資金願意回流至成長股，美股盤前微漲。美股周一（26日）開盤上漲0.74點、以34,044.23點開出，隨後漲勢擴大，特斯拉股價上漲超過2％。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數上漲77.67點或0.23％、暫報34,121.16點；標普500指數上漲8.97點或0.21％、暫報4,189.14點；那斯達克指數上漲36.27點或0.26％、暫報14,053.08點；費城半導體指數上漲7.86點或0.25％、暫報3,204.84點。

4大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲16.12美元或2.21％、暫報745.52美元。台積電ADR股價上漲2.12美元或1.79％、暫報120.76美元；聯電ADR股價上漲0.62美元或5.84％、暫報11.23美元。英特爾股價下跌0.45美元或0.76％、暫報58.79美元；AMD股價上漲0.63美元或0.76％、暫報83.39美元；NVIDIA股價下跌4.24美元、暫報606.37美元。

《紐約時報》報導，歐盟主管機關負責人透露，將在今年夏天有望開放完成接種新冠疫苗的美國遊客入境，由於美國接種狀況取得巨大進展，雙方對於免疫證明談判也有進度，讓歐盟有機會建議目前的活動限制措施。

美國總統拜登將在本周首次前往美國國會發表演說，日前已經公布的2.3兆美元的美國大基建計畫，加上可能在這次宣布的1.8兆美元美國家庭法案，可能提高富人稅當作預算來源，從原本的20％大幅提高幾乎1倍，讓市場一度引報恐慌，但隨後市場表現回穩，加密貨幣比特幣也一度跌至5萬美元之下，現報53,919美元、強彈7.83％。

此外，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開利率決策會議，市場關注利率以及寬鬆政策是否有可能緊縮，讓史無前例的資金行情有可能提前退場。（中時新聞網 呂承哲）

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