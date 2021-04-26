Fed料續唱鴿調 美元跌至近8周低點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾料在本周召開的政策會議避談量化寬鬆（QE）減碼，Fed將續唱鴿調之下，26日美元指數挫跌至近8周低點，美元兌歐元同樣貶到2個月新低。

Fed將於台北時間29日凌晨發布最新貨幣決策，勞動市場及經濟展望轉佳，加上新冠疫苗接種率提高之下，鮑爾勢將面對購債是否踩煞車的質問，但分析師大多預期他會以言之尚早回應，這將促使美債殖利率與美元下壓。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師發表研究報告指出：「隨著全球經濟復甦動能增強，美元很可能持續走貶。我們預期Fed決策結果，對美元來說會很掃興。美國經濟要大幅進展到符合Fed資產收購減碼的門檻，仍有一段長路要走。」

加拿大皇家銀行外匯策略師Alvin Tan，在致客戶報告中寫道：「鮑爾近來提到，Fed在2022年前不大可能啟動升息，雖說我們認為此看法在來年會受到挑戰，但本周他重申寬鬆立場的機率較大。」

義大利裕信銀行（UniCredit）分析師表示：「Fed料將重申，不急著展開QE退場，通膨加溫速度尚在可容忍範圍，還不到採取行動的時候。」

周一美元指數一度跌至90.6820，是自3月3日來的近8周低點。數據供應商FactSet資料顯示，美元兌歐元曾挫貶到1.2119美元兌1歐元，來到2個月新低。

除了Fed維持鴿調，德國智庫Ifo周一發布的4月企業景氣指數持續走揚，也給歐元匯價帶來支撐。

另外美元兌日圓來到107.71日圓，接近3月4日來最低點。美元兌瑞士法郎雖持平在0.91225瑞郎，仍在2個月低點附近徘徊。

不過新興市場的土耳其里拉，周一曾重貶到8.48里拉兌1美元，逼近去年11月初觸及的歷史低點8.58里拉，最後收在8.4225里拉。

鑑於美國和土耳其關係惡化，加上土國央行新總裁貨幣立場偏鴿，交易員正緊盯里拉是否會再探8.58里拉歷史低點。

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