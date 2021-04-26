火葬紅光照亮了夜 印度每小時逾百人病歿

印度第2波新型冠狀病毒疫情失控，單週新增225萬起確診病例，病歿人數也暴增近9成，有些火葬場忙到來不及火化遺體；種種跡象顯示，實際病歿人數恐遠比官方通報多。

「印度時報」報導，印度過去一週的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情惡化程度高居全球之冠，單是25 日就通報新增35.5萬例確診、新增2,807人病故，雙創全球新高。

相較於本月12日到18日的8,588人病故，印度過去7天有1萬6,257人染疫喪命，暴增89%。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，印度迄今累計逾1,700萬人感染、超過19萬人病故，是全球疫情第2嚴重的國家，僅次於美國。

美聯社提到，印度首都新德里的墓地已經一位難求，在其他疫情嚴重的城市，火葬紅光照亮夜空。印度中部大城博帕爾（Bhopal）的一些火葬場把火葬堆增設到超過50處，仍得等待數小時才能火化遺體。

其中一座火葬場的員工透露，他們光是在24日就火化了110人以上，但市府公布當天僅有10人染疫病故。

空前的需求迫使火葬場必須省略個人化儀式和印度教徒遵循的詳盡儀節，以儘速處理遺體。火葬場主管夏瑪（Mamtesh Sharma）坦言：「遺體一送抵就火化，彷彿我們正身處戰火中。」

「紐約時報」指出，走訪全印度多座火葬場，可發現火化從不消停，分析師研判，印度的政治人物與醫院恐低估或漏計大量病故人數。

醫師們擔心，這次疫情失控，至少有部分原因與所謂「雙重變種」的B.1.617病毒有關，這種病毒含有另兩種棘手病毒的基因變異，一是今年初肆虐美國加州的高傳染性變種病毒，另一變異則與南非變種病毒類似，據信能提升病毒對疫苗的抗性。

但科學家仍持審慎態度，認為現在要斷定印度出現的新變種病毒危害程度，為時過早。

疫情失控也讓印度的醫療用氧氣告急。印度快報（The Indian Express）日前報導，印度的麥克斯醫療網絡（Max Healthcare）緊急要求法院介入，稱旗下多數醫院的供氧已處於危險的低水平。

德里高等法院法官罕見說出「去求、去借、去偷，現已全國告急」的重話，要政府窮盡一切手段解決醫療供氧短缺的問題。

美國總統拜登25日表示，美國「決心在印度需要幫助時伸出援手」，將立即提供製造疫苗的原料、療法、篩檢工具、呼吸器和防護裝備。

但美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）22日談到美國能否解除疫苗原料出口禁令時說，「美國首先致力於替國人接種」，還說「美國民眾接種疫苗利己也利人」，這番話惹惱了一些印度人。

非營利研究組織「世界資源研究所」（World Resources Institute）印度辦公室的氣候計畫主任凱卡（Ulka Kelkar）日前推文：「真悲哀，難不成美國在氣候危機上的領導力也會這樣嗎？還是省省吧。」

印度政壇要員迪歐拉（Milind Deora）來自印度疫情最嚴峻的城市之一孟買，他先前推文表示：「美國囤積疫苗，又阻止出口生產疫苗所需的關鍵原料，破壞的是印美戰略夥伴關係。」

在拜登宣布提供援助後，迪歐拉說：「希望拜登總統的適時干預，能讓印度為國人和全球生產COVID-19疫苗所需的近30種原料順利送達。」

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE