特斯拉可望連7季獲利 首季EPS估79美分

特斯拉即將在周一盤後公布上季財報，受惠於意外強勁的銷售與交車成績，該公司可望連續第7個季度實現獲利，除了業績數字之外，投資人也將關注其「碳排放額度」（Carbon Emission Credit）和電動車利潤。

分析師預期特斯拉今年首季non-GAAP每股盈餘（EPS）為79美分，較去年同期的每股盈餘23美分大幅成長。其營收預估為102.9億美元，較去年同期成長72%。

去年第四季特斯拉non-GAAP每股盈餘為80美分，營收為107.4億美元。

特斯拉本月初公布今年第一季交車數年增109%、季增2.2%，達到184,800輛，創下歷來新高記錄，其中包括Model 3/Y共18萬2,780輛，以及Model S/X共2,020輛。特斯拉第一季總電動車產量為180,338輛。

投資人也將關注其無形的副產品「碳權」—即所謂的碳排放額度，以及電動車業務的利潤。轉賣「碳權」的收入占特斯拉去年第四季營收的4.3%，給該公司帶來不少進帳。

數個州採用的零排放車輛規定，允許電動車製造商將獲得的「碳排放額度」轉賣給無法達標的傳統汽車製造商以賺取收入。

去年第四季特斯拉的電動車事業毛利率為24.1%，較前一季的 27.7%下滑。由於車輛平均售價較去年同期下跌11%，該公司去年第四季整體毛利率為19.2%，創下2019年第四季以來新低。

由於售價較高的Model S/X電動車因改款而一度停產，分析師預估今年首季特斯拉的利潤可能進一步縮水。

此外，GLJ Research長期看空特斯拉的分析師Gordon Johnson出具報告指出，因競爭持續加劇，特斯拉可能大幅調降車價，以達成量產目標。

投資人也想更進一步了解特斯拉的比特幣投資策略，以及接受客戶使用比特幣買車的相關細節。另外，其柏林廠和德州廠的興建進度，也將是市場關注的焦點。

上周五特斯拉股價上漲1.35%，收在729.40美元。

（ 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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