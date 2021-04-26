疫情高燒不退 德國恐一路封到5月底

儘管祭出更嚴格的限制，歐洲第一大經濟體德國的新冠狀病毒感染率仍在周末進一步攀升，財政部長蕭茲（Olaf Scholz）提出警告表示，他不認為在5月底之前會有放寬限制的舉措。此外，法國雖已進入第三次全國封鎖，但目前疫情仍然嚴竣，其加護病房的新冠患者人數持續增加。

財政部長蕭茲雖警告直到6月以前，德國將處於封鎖狀態，但也表示聯邦政府應能在5月底以前，為今年夏季制定「清楚而大膽的開放步驟」，允許餐廳調整重啟計畫，並讓民眾能規畫假期。而這些步驟亦將闡明何時可以參加音樂會、進入劇院和足球場。

為了全力遏阻第三波疫情，德國當局已自上周六（24日）起祭出全國一致的封鎖措施，然而傳染性更強的變種病毒，以及其全國疫苗接種行動起步相對緩慢，使德國的防疫努力備受挫折。

德國上周六（24日）新增確診病例達2萬3392人，單日多達286人染疫不治。德國總理梅克爾呼籲國人在周末堅守收緊的防疫規定，並表示需要採取其他措施以阻斷第三波疫情。

德國疫病防控機關Robert Koch Institute周日表示，德國每10萬人之染疫病例數的7日平均值在周末升至166人。

除了德國之外，法國的第三波疫情也出現進一步升溫的跡象，周日公布該國醫院加護病房（ICU）收治的新冠肺炎患者人數增加。

根據法國衛生部周日公布的數據，過去24小時內，新增病例為24,465人，院內死亡的染疫患者增加145人，而加護病房的染疫患者人數從前一日的5958人增至5978人。

法國累計染疫死亡病例達到10萬2,858人，在全球排名第八。由於染疫死亡人數和病例數在3月激增，這個歐元區第二大經濟體在3月底進入第三次全國封鎖。總統馬克宏希望這次的封鎖效果加上疫苗加速接種，能改善法國的疫情，讓某些企業和休閒活動能在5月中旬重新開放。

（時報資訊 柯婉琇）