美股｜那指標普創新高 聯電ADR大漲逾5%

本周包含蘋果、臉書、亞馬遜、微軟、Alphabet等科技巨頭財報將陸續登場，而特斯拉則在26日（周一）盤後公布財報，美股那斯達克和標普500指數雙創歷史新高，而大型電子股也紛紛上揚。聚焦台股主要ADR，包括聯電、日月光均漲逾5%，而台積電也上漲近2.5%。

道瓊指數小跌61.92點（或0.18%）、收33,981.57點。

那斯達克指數上漲121.97點（或0.87%）、收14,138.78點，再創新高紀錄，收復2/12歷史高點之後大約11％的跌幅。

標普500指數小漲7.45點（或0.18%）、收4,187.62點。11個主要板塊中，有7個板塊上揚，能源指數領漲0.6%，公用事業、必須消費品半塊則雙雙走跌。

費城半導體指數小漲53.28 點（或1.67%），收3,250.26點。

特斯拉在盤後公布第一季營收超出華爾街專家預期，盤後小跌0.4%。

本周美股大型科技股從周二到周四接力公布財報，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、蘋果和臉書等，投資人觀望，前述公司26日齊漲。

美國本周迎來「超級星期四」，美國聯準會（Fed）將公告4月貨幣政策會議結果，外界認為Fed在會後聲明可能將對美國經濟釋出近期最樂觀看法，儘管如此，仍預期Fed的貨幣政策立場將按兵不動。高盛與花旗等投行預期Fed在今年下半將對外暗示寬鬆退場，不過真正採取行動最快也要等到2022年。同時，美國總統拜登將會發表演說，而美國第一季經濟數據會同一天出爐，市場預期美國首季國內生產總值（GDP）按季升6.5%，前期為升4.3%。

市場普遍認為，就算Fed高層認定目前經濟正處近40年來最熱絡程度，但在沒有明確跡象證明經濟穩固復甦之前，寬鬆政策不會輕易退出。

台股主要ADR全線上漲｜台積電漲2.43%；中華電信漲0.59%；聯電漲5.37%；日月光漲5.45%。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜漲1.91點（或0.63%），收303.04美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜漲0.40點（或0.30%），收134.72美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜漲68.12點（或2.04%），收3,409.00美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜漲11.44點（或0.49%），收2,326.74美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜漲0.40點（或0.15%），收261.55美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜漲4.75點（或0.94%），收510.30美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜漲8.80點（或1.21%），收738.20美元。盤後小跌0.4%。

阿里巴巴｜（BABA）｜漲0.62點（或0.27%），收232.70美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜跌0.48點（或0.81%），收58.76美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜漲3.53點（或2.61%），收138.96美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜漲5.72點（或1.23%），收471.85美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜漲8.51點（或1.39%），收619.12美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜漲2.54點（或1.35%），收191.36美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜跌0.47點（或0.07%），收670.44美元。

美光｜Micron（MU）｜漲1.81點（或2.10%），收87.84美元。

超微｜AMD（AMD）｜漲2.65點（或3.20%），收85.41美元。

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