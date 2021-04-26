他靠比特幣致富 捐百萬歐元盼禁虛擬貨幣

德國一名靠著數位貨幣比特幣發財的軟體開發者日前捐出德國史上金額數一數二高的政治獻金給主張環保的綠黨（Green Party），盼綠黨能贏得今年全國大選，從而考慮禁止比特幣。

39歲的施密特（Moritz Schmidt）本月捐出100萬歐元（約新台幣3,452萬元）給以往僅獲小額捐款的綠黨，此事躍上新聞頭條。德國政壇向來鮮少見到如此大筆的捐款。德國政黨資金最大來源為黨費，以及與選舉結果有關的國家補助款。

施密特本週透過電子郵件接受美聯社訪問時表示：「我從比特幣泡沫中獲利甚鉅。這一路很瘋狂，所獲的收益其實算是不勞而獲之財。我一直在等待適當機會捐出更大筆金額。」

來自德國東北方城鎮格萊福斯瓦德（Greifswald）的施密特先前從未出現在任何主要政治獻金捐款者名單上。他表示，自己在2011年購買價值「數千歐元」的比特幣，隨後比特幣崩盤，讓他一夕蒸發9成財產。後來，隨著投資人希望能快速獲利，比特幣或其他加密貨幣跟著暴漲暴跌。

過去10天裡，單一比特幣幣值就從逾6萬4,000美元跌至5萬美元左右。

這些年來，施密特透過漸進賣出比特幣賺進約200萬歐元。他表示，自己在2017年時得知這種虛擬貨幣會消耗大量電力。雖然比特幣迷和批評人士對此事細節辯論激烈，不過專家表示，生產和交易加密貨幣所需電力確實相當可觀。

綠黨主張制定強力的環境政策來遏制溫室氣體排放，並抵擋氣候變遷的威脅。

雖然綠黨目前民調擁有高支持率，但施密特對綠黨直接贏得選戰的希望抱持謹慎態度。施密特表示，與其把錢捐給環保計畫，他決定幫忙資助綠黨競選工作，因為「把錢捐給以環保主義為核心價值的政黨，將產生更大的影響」。

雖然綠黨並未在黨的計畫中提及比特幣的環境碳足跡，不過綠黨確實希望這類貨幣「能加以追溯」，藉以降低比特幣對其愛好者的吸引力。

施密特說：「我不認為加以規範這招有用，除非它（比特幣）的價格跌到作為資產讓人不感興趣，作為國際貨幣又無法使用的地步。我認為事實上，比特幣將有必要禁止。」

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