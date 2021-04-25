土國加密公司老闆失踪 562億恐被盜

一家土耳其加密貨幣交易所離線，據報導其執行長失踪，使成千上萬的投資者擔心自己的資金被盜。總部位於土耳其的加密公司Thodex表示，其平台已「暫時關閉」，以解決「公司帳戶中的異常波動」。

當地媒體報導說，Thodex的創始人法魯克·法提赫·奧澤（Faruk Fatih Ozer）已飛往阿爾巴尼亞，帶著20億美元（約新台幣562億）的投資者資金。Demiroren新聞社發布了一張照片，上面寫著奧澤離開伊斯坦布爾機場的照片。

向奧澤提起刑事訴訟的律師表示，Thodex有40萬用戶，其中390,000為活躍用戶。但是，奧澤對這些指控提出了異議，稱只有30,000名用戶受到了這種情況的影響，並且有報導稱大約20億美元的損失是「毫無根據的」。

土耳其當局現已發布了一項國際逮捕令，要求將奧澤爾逮捕。官方新聞機構說，警方已在包括伊斯坦布爾在內的八個城市拘留了62人。

成千上萬的Thodex用戶已經對該公司提出了控訴，投資者稱他們無法訪問自己的帳戶，並擔心自己的積蓄可能無法收回。一些土耳其公民已經轉向使用加密貨幣，以保護自己的儲蓄免遭通貨膨脹和土耳其里拉貶值的影響。

這提醒了圍繞加密行業的監管不確定性。儘管一些國家正在引入旨在將加密貨幣業務置於其監管之下的規則，但該行業缺乏在更成熟的金融市場中看到的審查水平。

2019年，加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX在其執行長去世後破產，導致價值數百萬美元的數字資產被困在數字錢包中。

土耳其中央銀行最近禁止使用加密貨幣購買商品和服務。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）呼籲迅速監管，警告加密貨幣市場出現「金字塔計劃」(類似台灣的老鼠會)。

同時，英國金融服務監管機構在一月份警告稱，由於與加密貨幣投資者相關的「非常高的風險」，他們「應該準備賠掉所有錢」。

比特幣和其他加密貨幣是分散的，這意味著它們不是由一個人控制，而是由電腦網路控制。最初，整個比特幣的想法是讓人們成為自己的銀行，並在傳統金融體系之外持有貨幣。

但是，加密貨幣投資者認為，該行業多年來已經成熟很多。儘管最近價格暴跌，但比特幣的價格在過去12個月中已經上漲了六倍多。比特幣多頭希望機構投資者和特斯拉等公司進入市場，將有助於使加密貨幣成為主流。

儘管如此，數位貨幣價格的波動和潛在的監管限制仍是該行業的重大風險。美國交易所Kraken的執行長傑西·鮑爾（Jesse Powell）在本月早些時候告訴CNBC，他認為加密貨幣可能「受到打擊」。

文章來源：CNBC

（中時新聞網 趙永紝）