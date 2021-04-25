分析師：明年中美兩國通膨率恐達3-4％

越來越多的分析師認為，投資者低估了消費價格的前景。投資公司「獨立戰略」總裁戴維·羅奇（David Roche）就是其中之一。他週三對CNBC表示，美國3月份的通貨膨脹率較去年同期上升了2.6％，可能會上升得更高。

羅奇告訴CNBC的「 Squawk Box Europe」：「我個人的觀點是，到明年年中，我們將看到通膨率可能達到3％或4％，這與例如美國10年期債券殖利率達到1.6％完全不一致。，殖利率很容易翻倍，而當殖利率上升時，您就到達了市場將經歷的關鍵時刻。

他說：「價格上漲的原因，是因為消費者會花掉他們積累的多餘儲蓄」。「而且這會造成大政府，那就會造成是效率低下，效率低下意味著更高的通貨膨脹。」

羅奇的評論發生在圍繞通膨方向的激烈討論中。通貨膨脹率上升是當前市場面臨的最大擔憂之一，因為高價格可能會影響資產價值和公司利潤，並限制消費者的購買力。

聯準會官員正在密切關注通貨膨脹率。最新數據顯示，3月份消費者價格指數較上月上升0.6％，較上年同期上升2.6％。聯準會決策者認為，升值是暫時的。 他們說，他們擁有諸如加息之類的工具，可以在出現問題時與之抗衡。

羅奇表示，聯準會將「落後於曲線」。他說：「這將誤解所謂的暫時性通貨膨脹，並試圖掩蓋它，同時有效地造成了長期的通貨膨脹問題。」

無論如何，隨著冠狀病毒大流行之後全球經濟的重新開放，通貨膨脹的上升被認為是不可避免的。市場一直在某種程度上對通貨膨脹率上漲進行定價，過去六個月美國國債殖利率飆升。

本週早些時候，理查德·伯恩斯坦顧問公司（Richard Bernstein Advisors）的執行長兼信息長理查德·伯恩斯坦（Richard Bernstein）告訴CNBC，他看到許多人對通貨膨脹風險持否認態度，這一點可以從投資者現在的處境中得到證明。

「想想人們喜歡什麼。他們現在喜歡長期股權投資，」他週一告訴CNBC的「交易國家」。「這表明人們對於這種較高的通貨膨脹有些準備不足。」

文章來源：CNBC

（中時新聞網 趙永紝）