數位廣告愈燒愈旺 谷歌、臉書 首季業績大補

民眾疫情期間被迫待在家中，促使企業提高數位廣告支出，而受惠最深的是主宰此領域的科技巨擘。分析師表示，這股數位廣告熱潮可望延續下去，進而拉抬谷歌、臉書與亞馬遜等科技公司首季業績。

研究機構伯恩斯坦分析師在報告寫道，若2020年第四季對數位廣告市場而言是「完美風暴」的話，那2021年首季乃至於今年全年則可稱為「颶風季節」。換言之，數位廣告熱潮可望持續下去且愈燒愈旺。

分析師預估，谷歌首季線上廣告業務可望成長強勁，主因在於各大品牌提高廣告預算。加拿大投行Canaccord Genuity預估，谷歌首季線上廣告營收可望年增24％。

Canaccord分析師表示，在新冠疫苗加速施打、經濟活動陸續恢復下，愈來愈多消費者上網搜尋外出旅遊行程，可望令谷歌今年首季數位廣告業務延續去年第四季盛況。

至於深獲廣告買家青睞的亞馬遜，分析師同樣看好其首季表現。投行Evercore預估，亞馬遜首季數位廣告營收可望成長64％，此預測獲得瑞穗銀行認可。亞馬遜去年在美國數位廣告市場占比高達一成，外界看好其市占將持續升高。

在臉書方面，Canaccord預估該公司首季線上廣告營收可望年增33％，但Evercore認為33％過於保守，成長率應可達35％。Evercore分析師表示：「過去6～9個月以來，小型企業強勁成長，這將是推動臉書廣告營收攀升的最大助力。」

業界分析師表示，他們已觀察到今年首季數位廣告成長強勁的跡象，包括政府發放紓困金促使民眾提高網購支出，以及經濟重啟後旅遊公司開始提高關鍵字廣告預算等。