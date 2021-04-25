Fed會議 可望釋近期最樂觀看法

美國聯準會（Fed）27日和28日舉行四月貨幣政策會議，外界認為Fed在會後聲明可能將對美國經濟釋出近期最樂觀看法，儘管如此，Fed現行的貨幣政策立場也不會改變。高盛與花旗等投行預期Fed在今年下半將對外暗示寬鬆退場，不過真正採取行動最快也要等到2022年。



市場普遍認為，就算Fed高層認定目前經濟正處近四十年來最熱絡程度，但在沒有明確跡象證明經濟穩固復甦之前，寬鬆政策不會輕易退出。



凱投宏觀經濟師杭特（Andrew Hunter）還補充，Fed在本周會後將對美國經濟展望發表近期最樂觀看法。不過他跟華爾街普遍看法一樣，Fed看好經濟前景同時，會強調維持寬鬆政策一段時間。



鮑爾最近曾提到，經濟復甦已到轉捩點，但仍繼續主張勞動市場必須達到全民就業程度。這令外界預期他在四月會後的記者會上，不對未來何時升息和縮減買債規模等發表具體看法。



Brown Advisory固定收益部主管格拉夫（Tom Graff）指出，鮑爾將等到最後一刻，才會宣布寬鬆退場。



Fed在2020年疫情爆發初期，曾把基準利率急速調降至0％到0.25％區間，持續每月買進至少1,200億美元債券相關資產，令Fed資產負債表倍增至目前近8兆美元。



市場正揣測強勁經濟數據和通膨壓力開始上升，恐促使Fed提前退場，但嘉信理財交易與衍生性商品部副總裁弗特瑞克（Randy Frederick）指稱，Fed會不斷提供流動性來推動經濟復甦，決定何時退場是Fed要面對的挑戰。



高盛經濟師梅里克（David Mericle）認為Fed很可能在下半年某個時間點先行暗示退場。退場時間可望在2022年初，並且每次開會將決定把每月買債金額削減150億美元。



花旗經濟師賀倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）則補充，Fed最快要到2022年下半年才會升息。