美數位廣告 亞馬遜今年拚增三成

新冠肺炎加速線上趨勢，電商巨擘亞馬遜不僅電商業務躥揚，就連數位廣告業務也大躍進，根據市場研究機構eMarketer估計，亞馬遜2020年的美國廣告收入達157.3億美元，較2019年激增52.5％。今年預估將再成長30.1％，首度突破200億美元。

eMarketer指出，2020年亞馬遜在美國數位廣告市場的市占率首次跨越10％大關，強化亞馬遜位居美國廣告三哥的地位。

該機構估計，亞馬遜在美國數位廣告市場的市占率，由2019年的7.8％攀升至2020年的10.3％。同期谷歌與臉書的市占率分別為28.9％與25.2％，三雄合計拿下美國近六成五的市場。

隨著亞馬遜的搜尋廣告業務持續成長，eMarketer預期，亞馬遜在美國數位廣告市場的市占率將逐年上揚，預計2021年的市占率可望上升至10.7％，2022年和2023年將分別增加至11.9％和12.8％。

eMarketer分析師培林（Nicole Perrin）指出，雖然亞馬遜的數位廣告市占率增加是受到疫情期間線上購物需求激增帶動，但這股趨勢可能持續。消費者的購物習慣逐漸轉移至線上，疫情又加快這股趨勢。預期亞馬遜的美國數位廣告市占率將繼續增加，至少直至2023年。

eMarketer指出，亞馬遜的數位廣告市場市占增加，有部分是拿走谷歌的市占率。eMarketer預期谷歌的市占率將由2020年的28.9％，降至2023年的26.6％，而臉書大致持平或微幅上揚。

培林表示，至於谷歌、臉書與亞馬遜的美國數位廣告市占消長，亞馬遜的市占將增加，谷歌將減少，而臉書維持穩定和小幅增加。主要原因在於臉書不做搜尋廣告，這是亞馬遜於谷歌相競爭的地方。

eMarketer估計，2021年亞馬遜的搜尋廣告營收估計將達145.3億美元，讓市占率由2019年的13.3％揚升至19％。谷歌2021年搜尋廣告市占率預計達56.8％。