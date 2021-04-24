Netflix股價重挫 專家喊：買起來

全球串流影音龍頭Netflix第一季訂閱人數僅淨增400萬人，遠低於預期的600萬人，導致股價重挫逾8%，且第二季預測營收73億低於市場預期74億美元，整體營運狀況拉警報。儘管如此，不少專家與名嘴皆看好Netflix的基本面，只要下半年有熱門影集上線，Netflix定能扭轉頹勢。

Netflix於周三公布第一季財報，營收71.6億美元與EPS 3.75美元都優於市場預期的71.3 億美元及2.97美元，但第一季訂閱人數僅398 萬人，遠低於市場預估的 620 萬及自行預測的 600 萬。

加上第二季新增訂閱數更慘淡，Netflix 預估僅增約 100 萬人，而分析師預測新增 444 萬人，兩者落差不小，導致Netflix股價受衝擊，財報公布後即下跌逾7%，近日持續走跌，周五收在505.55美元，對比財報前的549.57美元，跌幅逾8%。

儘管Netflix財報表現不如預期，多數專家仍看好Netflix後市，媒體大亨Tom Rogers表示，「兩年前，他們沒達到單季200萬訂閱戶，股價因此下跌10％，但後來出現反彈並來到現在的狀態，因此這僅顯示串流媒體的經營難處，你只要仔細想串流媒體中，有比Netflix更喜歡的選項嗎？」

研究機構Baird高級研究分析師Will Power則認為此時是進場的好機會，「必須牢記這是一家擁有2億多訂閱戶的企業，因此，無論單季增加400萬還是600萬，實際上都不會動搖一切，加上客戶流失率很低，當我們考慮長期發展時，會將此時視為購買機會。」

市場分析KeyBanc分析師Justin Patterson則表示，待疫情趨緩，影藝事業重新發展，會有更多熱門影集出現，這也給予Netflix更多機會，利潤提升與EPS的成長將成為關注焦點。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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