美恢復建議施打嬌生疫苗 但需註安全警語

美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國疾病管制暨預防中心(U.S. Centers for Disease Control, CDC)、美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）23日宣布，將恢復建議施打嬌生疫苗；但須加註恐出現血栓的安全警語。由於出現15名女性因接種嬌生疫苗而出現嚴重血栓的症狀，CDC日前建議暫停施打嬌生疫苗。

報導指出，在CDC預防接種諮詢委員會(Advisory Committee for Immunization Practices, ACIP)建議放寬暫停施打嬌生疫苗後，CDC與FDA從善如流，旋即宣布恢復施打嬌生疫苗的建議；FDA更表示最快24日便可重新接種嬌生疫苗。

報導解釋，在經過10票贊成、4票反對與1票棄權的投票之後，ACIP做出恢復施打嬌生疫苗的建議。投下贊成票的人認為，目前美國僅有3種疫苗，再對嬌生疫苗限制恐降低民眾接種的意願與速度；何況，嬌生疫苗無須保存在冰櫃中，又只須接種一次便可產生防護力，可吸引許多不願二次接種或無法進行二度接種的人施打。

反對的朗恩博士(Sarah Long)則強調，其不反對ACIP表決後的建議，但反對政府在沒有明確指導下便放行施打。她強調，在接種嬌生疫苗而產生血栓的15起案例中，有13例為50歲以下的女性。這意味著50歲以下的人風險最高。政府放行等於讓接種的人是基於避免感染他人的原因而施打，不是為了自己生命安全而接種疫苗。政府應有責任讓使用者完全收到這些資訊，如果他們仍願意接種，則尊重其選擇。

另有專家指出，放行嬌生疫苗並沒有問題，只是政府應提供一系列建議，並列出更完整、細緻的警告。

依據ACIP的建議，未來FDA會更新疫苗標籤上的警語，表明50歲以下的女性應留意疫苗恐出現罕見血栓風險。FDA表示，相關警語還會列印出紙本並會在接種點發送。嬌生公司則表示，同意在疫苗上加註新警語，並承認疫苗存在血栓風險。

但是，放行嬌生疫苗無疑是風險與效益考量的結果。根據CDC評估，如果18歲的美國民眾接受疫苗接種，可能只有26至45起病例會出現血栓，這取決在疫苗施打劑量；卻可以避免600至1,400人因新冠肺炎而死亡、3,500人不會進入重症病房。

如果規範50歲以下的人必須施打疫苗，預估會出現3起血栓病例；卻可防止40至250人死亡，逾1,000人不會進入重症病房。18歲至49歲的女性每一百萬人接受疫苗接種，雖然可能出現13起血栓案例，但卻可以防止12人因新冠肺炎死亡、127人不會因重症而進入加護病房。

FDA食物與藥物代理專員伍考克(Janet Woodcock)在聲明中表示，目前結論為嬌生疫苗的已知與潛在好處，遠遠大過其對18歲以上個體產生的風險。「我們有信心該疫苗能符合安全性、有效性與品質的建議。如果有疑問，建議可與醫療人員進行討論」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)則證實，「我支持ACIP的建議，即在FDA通過緊急使用授權下，讓美國18歲以上的民眾施打嬌生新冠疫苗，而我也簽署了該協議」，「嬌生的新冠肺炎疫苗可立即恢復使用」。

ACIP主席，也是阿肯色州的最高衛生官員梅洛(Jose Romero)表示，愈多人接種疫苗便可降低新冠肺炎的死亡率與其他問題，如心理健康或長期新冠肺炎症候群。在後者中，患者會持續出現數個月的症狀。限制疫苗會造成更多人因此受影響。

(中時新聞網 江昱蓁)

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