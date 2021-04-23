迎春燕 美歐4月PMI強勁擴張

美歐經濟復甦前景漸趨明朗！根據財經數據服務機構IHS Markit發布的4月調查報告顯示，受惠於製造業與服務業雙雙加速成長，美歐經濟活動均呈現強勁的擴張。

在指標利多激勵下，美股周五盤中走高，科技股為主的那斯達克指數漲幅尤高，達0.82％，道瓊工業與標普500指數則分別上揚0.15％及0.49％。

IHS Markit指出，美國4月採購經理人綜合指數（PMI）初值，從前一個月的59.7升破60到62.2、製造業從59.1上升到60.6、服務業更從60.4攀高到63.1。這三項數據都創下該機構自2009年10月開始調查以來最高。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）認為，在美國放鬆防疫措施、疫苗接種順利、經濟前景看好與紓困措施的提振，都讓美國經濟在第二季就享有強勁的開始。

此外，歐洲雖然重啟新一輪防疫限制以遏制新一波疫情持續擴張，但拜服務業已逐漸適應這些封鎖措施，也讓歐元區4月經濟復甦動能比預期大幅強勁。

根據IHS Markit的調查，歐元區4月PMI初值從3月的53.2升至53.7的9個月高點，大幅超出路透先前針對分析師的調查預估的下滑到52.8。服務業從49.6攀升到50.3，重回榮枯線之上，並締造八個月高點。製造業PMI更走揚到63.2，創下歷史新高，至於前一個月則為62.5。

威廉森對此提出解釋，指稱在抑制病毒擴散的期間，雖然服務業持續受到封鎖措施的衝擊，不過企業顯然已經調整與適應疫情的生活，並使得服務業得以重返擴張。

他還補充，在支出、庫存與新機器投資都呈現增加，加上對前景轉趨樂觀，都有助帶動產出與新訂單雙雙激增。

在歐洲主要國家方面，被視為該地區經濟引擎的德國，4月綜合PMI雖從前一個月的66.6小幅回落到66.4，不過仍優於市場預期。製造業與服務業PMI均小幅下滑，前者降至67.7、後者為50.1。

不過法國經濟則持續加速成長腳步，綜合PMI續升至51.7，創九個月高點，主要歸功於服務業重現擴張推動，指數從48.2上升到50.4，製造業則從前一月的59.3降到59.2。