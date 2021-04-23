蘋果對Spotify 播客爭霸戰開打

科技大廠爭奪播客（podcast）霸主的戰爭正式開打！蘋果與Spotify在最近相繼推出播客相關服務，凸顯該數位聲音媒體服務已經成為兵家相爭的最新戰場。

蘋果日前在春季發表會表示，將從5月起推出Apple播客訂閱服務，用戶付費後可享用無廣告與額外的限定內容，並能優先或獨家收聽最新節目等福利。不過訂閱費用由播客創作者制定，蘋果只對創作者收取月費19.99美元，與之後從每年訂閱收入抽取一定比例。

在播客市場是蘋果最大勁敵的Spotify，近期也將推出最新方案與蘋果抗衡。據了解目前擁有逾220萬播客創作者的Spotify，不會對他們收取費用，此外訂閱費用也是由創作者自行決定。

Creative Artists Agency播客部門負責人林格蘭（Josh Lindgren）認為，在蘋果正式宣告將進軍播客訂閱市場後，這場平台戰爭已經開打。

雖然播客服務早已存在多年，不過真正火紅卻是在新冠疫情爆發後的封鎖期間。Edison研究公司與Triton Digital的調查預估，約有1.16億的12歲以上美國人、約占美國總人口的41％，每月都會收聽播客，比2020年增加11％。另外2021年來自播客的廣告營收也預料將可首度超過10億美元大關。

播客的名字主要是蘋果的iPod加上英文廣播的broadcast而來。不過身為開山鼻祖的蘋果，過去對於播客的經營卻不積極。反之後來居上的Spotify在苦心耕耘下，有了不錯的成績。

在Spotify負責內容與廣告業務的歐斯特夫（Dawn Ostroff）表示，他們比同業更早看到商機，而且經營的時間也比其他人更久。

對觀察者而言，蘋果決定推出播客訂閱服務，就如同沉睡的巨人已經醒來。Wedbush證券公司分析師伊夫斯（Daniel Ives）說：「源自蘋果的播客，是無法接受在這場戰爭輸給對手」，他說蘋果此舉雖然對Spotify是採取守勢戰略，但就營利而言堪稱為主動出擊。