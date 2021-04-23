消化拜登富人稅衝擊 美股四指數漲跌不一

據傳拜登政府擬將資本利得稅調高至39.6%，等同是從目前的20%翻倍，加上歐巴馬健保的投資收益附加稅3.8%，代表聯邦資本利得稅將達到43.4%，引發投資市場震盪，道瓊指數周四收跌超過300點，美股3大指數期貨盤前僅道瓊期指下跌。美股周五(23日)開盤下跌11.38點、以33,804.52點開出，市場正在消化拜登富人稅所帶來的衝擊，4大指數漲跌不一，美國半導體巨頭英特爾股價開跌超過5%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌41.97點或0.12%、暫報33,773.93點；標普500指數上漲10點或0.24%、暫報4,144.98點；那斯達克指數上漲62.45點或0.45%、暫報13,880.86點；費城半導體指數下跌上漲28.4點或0.91%、暫報3,161.56點。

4大科技巨頭股價開盤齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲4.34美元或0.6%、暫報724.03美元。台積電ADR股價上漲2.02美元或1.75%、暫報117.34美元；聯電ADR股價上漲0.62美元或6.39%、暫報10.32美元。英特爾股價下跌3.44美元或5.5%、暫報59.13美元；AMD股價上漲2.8美元或3.54%、暫報81.86美元；NVIDIA股價上漲8.82美元或1.48%、暫報602.82美元。

英特爾22日盤後公布今年第一季度的財報，雖然營收優於預期，Q2財測也有不錯表現，PC處理器貢獻營收達106.1億美元，年增8%，但資料中心伺服器業務呈現下滑，第一季營收56億美元，年減20%，這與競爭對手AMD、NVIDIA積極搶市相當有關。

NVIDIA更在先前宣布，推出首款採用Arm架構的資料中心Grace CPU，NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳表示，NVIDIA採用授權的Arm矽智財（IP）打造出專為大型AI與HPC運算設計的Grace CPU，加上繪圖處理器（GPU）與資料處理器（DPU），Grace CPU帶來第3個基礎運算技術，以及重新架構資料中心並推進AI的能力。

受到拜登政府可能加徵的高額富人稅影響，加密貨幣在24小時內一度蒸發約2600億美元，比特幣一度跌破5萬美元關卡，甚至摜破4.8萬美元關卡，雖然比特幣一度收斂逼近5萬美元，但全美最大的加密貨幣交易所Coinbase股價下跌4.64美元或1.58%、暫報288.81美元。

據《ZeroHedge》指出，這份富人稅針對擁有100萬美元收入的美國民眾，資本利得稅可能超過50%，紐約的總資本利得稅更可能高達52.22%，加州也會有某些地區達到56.7%。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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