戰火燒向海外 串流平台砸重金攬訂戶

隨著美國市場飽和，網飛、迪士尼等科技巨擘和好萊塢製片商的串流服務，逐漸放眼海外市場，不惜砸重金製作迎合當地文化的內容，以期擄獲多達數十億的潛在海外訂戶。

以往好萊塢頂多將出品的影視內容，配音並打上翻譯好的字幕後銷往海外市場，而今迪士尼、亞馬遜等影視及網路巨頭，也追隨串流影音霸主網飛的腳步，漸漸擺脫舊有的製作和分銷模式。

這些串流大咖透過全球串流平台直接訴求消費者，不惜豪擲數十億美元，製作使用當地語言及反映地方文化特色的影視內容，以招攬海外訂戶。

根據美國電影協會（Motion Picture Association）資料所示，去年全球串流訂戶數突破11億，2016年的訂閱數還不到4億。去年串流訂戶大爆發，主要受網飛擴張海外市場、迪士尼串流服務Disney+上線、疫情迫使民眾禁足在家的帶動。

網飛本周發布的季報，反映海外業務對這家串流龍頭的重要性。今年第1季網飛新增的近400萬訂戶，89％來自美加以外地區，而該季觀看人次最多的夯劇，是法國影集《亞森羅蘋》（Lupin）。

網飛預估今年內容支出將破170億美元；2018年至2020年，其非英語原創內容投資增加1倍。網飛目前版圖遍布190多國，全球訂戶數超過2億。

迪士尼Disney+ 正在開發的新內容，24％瞄準海外市場。迄至3月中旬為止，迪士尼Disney+ 的原創內容，出自美國以外市場的僅占3％。Disney+版圖涵蓋59國，上線才1年半時間，訂戶數就衝破1億。迪士尼去年12月發下豪語，2024年之前，Disney+的年度內容支出將高達90億美元，包含50項海外拍片計畫。

亞馬遜影業主管法雷爾（James Farrell）表示，亞馬遜籌製的當地語言原創內容數量，自2017年起成長1倍。

亞馬遜日前透露，旗下串流服務Prime Service訂戶破2億，去年海外訂戶數年增逾80％。

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