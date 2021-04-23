「新石油」爆缺 專家示警:美經濟放緩禍首

去年下半年開始的全球晶片荒，讓消費性電子、車用晶片等產業受到衝擊，目前未有緩解跡象，高盛集團認為，晶片短缺將轉移到通貨膨脹，導致相關商品上漲3%，並讓今年剩餘時間的通貨膨脹率上漲0.4%，同時美國GDP也會受到0.5至1%的影響。

根據CNBC報導，高盛經濟學家Spencer Hill在最新的報告指出，晶片短缺並不會造成今年經濟大幅衰退，但影響仍是可以預見的，最嚴重可能會影響美國GDP的1%，有較高可能落在0.5%左右。

Spencer Hill補充解釋，「半導體是美國重要經濟活動發展的核心，因此長期的短缺會產生連鎖反應，儘管半導體只占美國總生產量的0.3%，但卻佔GDP的12％，是相當重要的產業。」

儘管如此，Spencer Hill樂觀認為，只要等到下半年甚至2022年晶片供給量提升後，經濟受衝擊的狀況就能緩解，通膨的影響也不會持續太久，「現在的短缺讓我們預期通貨膨漲將出現上漲。」

研究公司TS Lombard經濟學家Rory Green則將晶片比喻成新石油，用來形容半導體缺貨所帶來的連鎖影響，「由於全球貿易各產業鏈愈趨緊密，多數產業都仰賴半導體，因此半導體在GDP的佔比與影響持續增加。」

至於晶片荒多久時間才能緩解，英特爾執行長Pat Gelsinger與台積電總裁魏哲家兩大半導體巨頭的看法不謀而合，Pat Gelsinger認為半導體短缺還會延燒2年，魏哲家則表示晶片荒會持續到2023年。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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