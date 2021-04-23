拜登富人稅太殺 加密貨幣市值1天蒸發7兆

美國總統拜登擬提出一項對美國富人加稅的計畫，以應付兒童照護、普及學前教育和勞工帶薪假等重大投資案籌措約1兆美元資金，將創聯邦政府對投資稅收益稅有史以來最大調升，導致道瓊指數周四終場下跌321點，這股恐慌燒向加密貨幣，比特幣摜破5萬美元關卡，加密貨幣市場24小時內蒸發2,600億美元（約7.3兆新台幣）。

截至台灣時間周五（23日）下午4點40分，加密貨幣龍頭比特幣一顆下跌5,061美元或9.45％、暫報48,517.2美元，早些時間比特幣重挫超過10％、最低來到47,659.4美元；以太幣價格也下跌266.38美元或10.87％、暫報2,183.5美元；受到特斯拉執行長穆斯克吹捧的狗狗幣價格崩跌13.56％。

據《CNBC》報導，這波24小時內暴跌2,600億美元的慘劇，讓近期就處於弱勢的加密貨幣市場更為脆弱，雖然先前傳聞美國財政部將以打擊非法融資活動等理由監管以比特幣為首的加密貨幣資產，已經被證實為假消息，但比特幣在全美最大的加密貨幣交易所Coinbase上市後，比特幣一度價格衝上6.4萬美元歷史高價，隨後價格快速回落，顯示該市場價格劇烈波動的特性。

加密貨幣交易所Luno業務發展主管Vijay Ayyar表示，拜登正考慮提高資本利得稅，導致美股周四盤中嚇跌，這可能會延燒至所有風險資產價格回調。

多家外媒報導指出，拜登擬將資本利得稅（也就是賣掉資產後的價差）由目前的20％，幾乎翻倍升至39.6％，加上投資收益附加稅（3.8％），聯邦資本利得稅率將高達43.4％，根據規定，持有加密貨幣超過1年賣出也要繳交資本利得稅，引發投資人拋售。

（中時新聞網 呂承哲）