南韓軍艦驚爆群聚感染 一艦艇共32人確診

截至今天凌晨零時，韓國單日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）達797例，刷新1月初以來新高；海軍艦艇也傳出群聚感染消息，已32人確診。

韓聯社報導，韓國海軍第2艦隊司令部表示，22日於平澤靠港的某艦艇上，84名人員中共有32人確診，48人採檢結果陰性，其餘4人正等待結果。

艦艇官兵之一的A某20日在艦艇上接獲防疫當局通知，其子女就讀的幼兒園相關人員確診，A某隨即通報上級，並在靠港後立即接受採檢，結果為陽性。

相關人員表示，其他船隊人員在A某採檢結果出爐前都待在船上等待，之後全員接受檢查，確診者送至治療設施，其餘則留在部隊內隔離，未與外部人員接觸。

韓國至今累計確診11萬7458例，1811例病歿，近期單日確診數持續小幅上升，最近一天達到797例，為1月7日869例以來最高紀錄；其中社區感染758例，有498例位於首都圈，占比達65.7%。

中央災難安全對策本部今天宣布，26日起將對慶尚北道部分地區試行一週新防疫規範，從修正後4階段防疫中的第1階段開始試行，再視情況決定是否升高。

依修正方案規定，第1階段將不限制私下聚會人數，第2階段以8人為限，第3、4階段則禁止5人以上聚會。

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