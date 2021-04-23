第三度！日本23日晚間將發布緊急事態

日本政府預定今晚將對疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，正式發布第3度「緊急事態宣言」，具體措施包括要求提供酒精飲料的餐廳暫停營業，電車提早收班等。

日本放送協會（NHK）報導，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，日本政府上午召開由專家組成的防疫分科會，會中同意對4都府縣發布緊急事態，實施期間為4月25日到5月11日。

會中另同意愛媛縣適用緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，期間同樣為4月25日到5月11日；原已實施重點措施的宮城縣與沖繩縣，實施期間則從原訂的5月5日止延長到5月11日止。

日本政府將在今天下午向國會參眾兩院報告並備詢後，於日本時間傍晚6時30分召開對策本部會議，正式決定實施；首相菅義偉預定晚間8時召開記者會對外說明。

日本去年4月與今年1月已兩度發布緊急事態，這將是第3度發布緊急事態宣言。4月底與5月初是日本「黃金週」連假假期，日本政府希望能藉此遏止疫情在連假期間擴大。

報導指出，伴隨第3次緊急事態宣言，日本政府將同時修正針對COVID-19防疫的「基本對應方針」，強化對餐飲業的防疫要求及抑制人流。

具體措施方面，在緊急事態宣言的對象地區內，將要求提供酒精飲料及卡拉OK服務的餐廳暫停營業；對其他的餐廳則要求提早在晚間8時前打烊。

日本政府並將呼籲民眾，勿在不配合上述防疫措施的餐廳消費；對在道路上與公園聚集喝酒等傳染風險高的行為，應加以注意。

此外，對於樓地板面積超過1000平方公尺的大型商業設施，將要求暫停營業；對公立設施也將要求暫時閉館或閉園。

在舉辦活動上，若是維持社會生活的必要活動將不受限制，除此之外的活動都將要求原則上採用無觀眾的方式進行。

緊急事態期間將也將要求地下鐵與巴士等大眾運輸業者，平日提早收班、周末與假日減班，在主要的車站測量旅客體溫等。

其他措施還有要求民眾盡量避免跨都道府縣移動，以防跨域傳染疫情；督促企業善用遠距工作，減少7成出勤人員；學校停止社團活動等傳染風險高的活動等。