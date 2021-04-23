英特爾資料中心營收掉 盤後股價跟著少3％

美國半導體大廠英特爾公布第一季財報，整體財報與Q2財務預測都優於市場預期，電腦晶片營收達106.1億美元（約2,981億新台幣），年增率8％，但英特爾資料中心晶片業務卻呈現下滑，第一季收入56億美元（約1,573億新台幣）比去年同期還要低20％，財報結果出爐後衝擊英特爾股價，盤後重挫逾3％。

英特爾第一季財報是新執行長Pat Gelsinger上任後首張成績單，整體營收來到185.7億元，優於外界預測的179億美元，每股盈餘（EPS）1.39美元，同樣比預測的1.15美元還要出色。

受去年疫情影響宅經濟發威，占整體收入將近6成的個人電腦收益來到新高峰，單季營收達106.1億美元，年增率達8％，但資料中心高性能晶片業務卻呈現下跌，第一季營收56億美元，年減20％。

報導指出，由於疫情影響，去年員工都在家工作，企業擴大雲端計算的業務，提升了資料中心得營收，但一年後疫情緩解，連帶影響收益。

英特爾今也公布第二季的財務預測，整體收入預計可達到178億美元，略高於外界預估的175.5億美元，但每股盈餘1.05美元則比預期的1.09元要低。

由於接下來英特爾將著重在IDM2.0（垂直整合）的關鍵戰略上，預計花費5,700億美元在亞利桑那州蓋2座晶圓廠，增加晶圓代工與製造的能力，營運成本隨之增加，進而影響淨利。

英特爾執行長Pat Gelsinger對未來營運狀況保持樂觀，Pat Gelsinger說：「從第一季的狀況來看，今年會是英特爾重要的一年，我們將盡力幫助客戶獲得成功，這是我們持續努力的目標。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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