俄宣布撤軍 普丁邀烏國總統到莫斯科會談

俄羅斯總統普丁今天表示，歡迎烏克蘭總統澤倫斯基「隨時」到莫斯科會談，但也強調，澤倫斯基應直接與分離主義分子商討烏克蘭東部衝突局勢。

法新社報導，普丁（Vladimir Putin）今天在莫斯科與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會談時說：「如果我們談的是雙邊關係，無論如何，我們都準備好歡迎烏克蘭總統，只要他方便隨時都行。」

普丁的邀請是回應澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週的提議，他日前邀請普丁到烏東會談。烏克蘭政府軍和親俄分離主義分子近來衝突升溫，外界擔憂爆發全面戰爭。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結兵力，近來引發烏克蘭、歐洲聯盟及美國關切示警。

莫斯科當局先前表示，這些部隊是在軍事演習，因應北大西洋公約組織（NATO）軍事行動。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天下令部隊在5月1日前返回常駐基地。

普丁在與魯卡申柯展開會談前告訴媒體：「如果澤倫斯基總統希望開始修復關係，我們當然歡迎。」

不過普丁也說，若澤倫斯基希望解決烏東衝突問題，應先與頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區的分離主義領袖會談，「之後才與第3國代表討論這些議題，這裡（第3國）是指俄羅斯」。

俄羅斯2014年併吞克里米亞半島（Crimea）後，烏克蘭政府軍和親俄分離主義分子在烏克蘭東部的頓內茨克和盧甘斯克交戰至今，造成1萬3,000多人喪生。自今年初以來，約有30名烏克蘭軍人陣亡；去年則共有50人喪命。