習近平：中國將超速碳達峰

領導人氣候峰會登場，G2減排立場微妙

全球關注的領導人氣候峰會22日晚間登場，中國國家主席習近平致詞時，重申大陸「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標，並指出「中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間。」

近年來中國成為全球碳總排放量的最大國，被美國等西方國家視為應承擔更多減排責任，但因中方堅持發達國家和發展中國家應該承擔「共同但有區別的責任」，氣候議題已成為國際博弈焦點。而在這場由美國總統拜登號召40國元首舉行的會議上，習近平的發言，成為中美在承擔減排責任立場是否趨近一致的觀察指標。

與美責任分擔未達共識

在中美稍早達成的「應對氣候危機聯合聲明」，兩國承諾相互合作並與其他國家共同因應氣候變遷危機，包括強化各自行動，並在包括聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）與巴黎協定（Paris Agreement）等多邊協議合作。

習近平22日致詞首先歡迎美方重返多邊氣候治理進程，也期待與國際社會共同為推進全球環境治理而努力。不過，在中美意見分歧較大的責任承擔問題上，雙方並未取得共識。

反對設置綠色貿易壁壘

習近平指出，中方將支持重點行業、重點企業率先碳達峰。中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。此外，中國已接受「『蒙特婁議定書』吉加利修正案」，加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。他強調，「發達國家應該展現更大雄心和行動，同時切實幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力和韌性，為發展中國家提供資金、技術、能力建設等方面支持，避免設置綠色貿易壁壘，助其加速綠色低碳轉型。」

他並表示，要堅持以國際法為基礎，維護以聯合國為核心的國際體系，要攜手合作，不要相互指責。他並向與會各國領袖提出六個「堅持」：要堅持人與自然和諧共生，堅持綠色發展，堅持系統治理，堅持以人為本，堅持多邊主義，堅持共同但有區別的責任原則。