資金狂潮恐提前退場?專家揭Fed老大內心話

隨著全球經濟復甦前景強勁，加拿大央行率先成熟經濟體，提出將縮減量化寬鬆政策(QE) ，可能減少每周40億加元政府購債量，隔夜利率（Overnight Rate）目標為0.25%，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)下周將召開利率決策會議，美國聯準會(Fed)主席鮑爾則是堅稱，美國今年將出現暫時「略高」通膨率，Fed會盡力控制在2%通膨率目標。專家指出，Fed現在很害怕資產價格大幅回調的情況，所以任何決策都會格外小心。

今年2月底長天期美債標售狀況不如預期，導致市場擔憂通膨率陡升問題，以美國科技股為首的成長型股票出現大幅回檔，雖然事後公布的通膨率仍維持在目標以下，但10年期美債殖利率陡升的問題顯然在夏季經濟爆發後，通膨率大幅上升勢不可擋，很多專家擔憂美股再度面臨下殺命運。

據marketwatch報導，柯林頓政府時期的美國財政部長桑默斯(Lawrence Summers)受訪表示，Fed不太可能提前升息，但市場應該對通膨率上升的情況提高警覺。桑默斯在外交關係委員會主辦的網絡研討會提到，Fed對於通膨問題影響資產價格，這讓鮑爾一再強調，在就業市場完全恢復到疫情前水準之前，Fed絕對不會升息，通膨率可能會觸及平均通膨2%目標，並有望進一步超過該水準。

Fed目前仍維持每月購買1200億美元美國公債以及抵押證券，鮑爾表示，除非Fed的政策目標達到實質性的進展，否則不會開始縮減購入資產的行動。Fed的利率點陣圖指出，直至2023年年底之前，Fed才會升息。桑默斯表示，Fed沒有理由在派對結束之前就丟掉酒杯，現在還看到一堆酒醉的人在徘徊，假如速度過急，將對市場造成巨大衝擊，所以Fed什麼都不會做，鮑爾只會勸說寬鬆政策將逐步緊縮，這條路達到升息條件之前將非常漫長。

桑默斯對Fed提出的言論相當擔憂，包括Fed與過去有所不同，可以等到通膨率反應出現後再出手，Fed有信心可以控制通膨率；Fed數十年以來一直表現出對通脹的敏感度很高，不排除資產價格下跌的可能性。

布蘭迪斯國際商學院經濟學教授Steven Cecchetti則是認為，過去20年通膨率大多低於Fed所定下的2%目標，但在Fed調整架構為平均通膨率2%目標後，若之後通膨率有1~2年達到3~4%，也沒什麼大不了的。文章來源：marketwatch

（旺報 呂承哲）

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