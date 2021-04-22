比特幣泡沫化暴跌 專家：短線腰斬50％

比特幣近年成為熱門投資標的，價格隨之飆漲，上周站上歷史高點近6.5萬美元大關，不過隨即出現下殺，目前在5.5萬美元徘迴，專家Scott Minerd認為比特幣可能持續修正，短期內已出現泡沫化，跌幅會來到50％，價值腰斬。

知名投資顧問機構Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd向來看多比特幣，去年底曾預測比特幣上看4萬美元，近日卻罕見看跌，Scott Minerd表示，「比特幣現在價格飆升太高又太快，已經出現泡沫化，因此我們認為比特幣會有重大調整。」

Scott Minerd認為短期內比特幣跌幅會來到50％，價格將回落至2萬至3萬美元，但他認為這僅是牛市必經的演變過程，長期來看比特幣仍擁有40萬至60萬美元的實力。

比特幣上周站上歷史高點後急殺，周六一度暴跌15％，近日持續走跌，截至今（22日）上午9點，比特幣24小時內下跌3.09％，在5.3萬至5.4萬美元間徘徊。

報導指出，許多企業願意接受比特幣作為支付工具，成為比特幣在2020年大幅成長的關鍵，且萬事達卡與高盛等金融集團都專注在虛擬貨幣的技術研發，這也讓比特幣市場蓬勃發展，但過快的後果就是容易出現泡沫化。

知名基金投資人Bill Miller雖不認為比特幣會出現2017年的雪崩式暴跌，但暗示比特幣出現波動相當正常，Bill Miller說：「比特幣的供應量每年增長2％，這意味著成長只會更快，但這不可能一帆風順，波動性是你為高獲利所付出的代價。」2017年比特幣站上近2萬美元後持續走跌，2018年1月已暴跌80％。

（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

幣圈暴跌 金管會示警3風險

比特幣大跌 分析師：回不到這價位恐再探底

貝萊德、高盛等金融巨頭現在如何看待比特幣？

狗狗幣市值衝540億美元 超車福特汽車

WeWork接受加密通貨做為支付方式