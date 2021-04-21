美股｜道瓊反彈316點 費半上漲2.75%

美股21日（周三）終結連二跌，投資人敲進與經濟復甦高度相關的類股。網飛大跌逾7%，特斯拉小漲逾3%，晶片股全面開紅，艾司摩爾（ASML）大漲逾6%，美光、超微也有超過2%的漲幅。

道瓊指數上漲316.01點（或0.93%）、收34,137.31點。那斯達克指數大漲163.95點（或1.19%）、收13,950.22點。標普500指數上漲38.48點（或0.93%）、收4,173.42點。費城半導體指數大漲85.82點（或2.75%），收3,207.25點。羅素2000指數上揚2.4%，2021年以來累計已上漲逾13%。

挪威郵輪在高盛升評之後領軍經濟重啟概念股股價狂飆，挪威郵輪跳漲逾10％，嘉年華與皇家加勒比海郵輪分別上漲6.3%、4.4%。

聯合航空（United Airlines）上漲3%，該公司宣布連續5個季度陷入虧損，並稱商務旅遊、國際旅遊業現在談復甦還太早，20日（周二）股價暴跌8.5%。

在訂戶成長持續疲態影響之下，網飛遭到拋售，股價跳水超過7%。網飛1到3月訂閱人數新增398萬，遠遜於Refinitiv調查分析師原估的625萬人。至於第二季，網飛預料新增串流客戶僅100萬人，同樣遠不及分析師估的將近480萬。

世界衛生組織（WHO）表示，全球多數地區新冠疫情感染逐漸上升，其中以亞洲情況最為嚴重，印度和日本疫情急遽惡化，日本單日確診數新增近5萬人，印度單日確診數再創新高，引起投資人對市場經濟復甦的擔憂。

台股主要ADR全線上漲｜台積電漲2.13%；中華電信漲0.17%；聯電漲2.11%；日月光漲0.63%。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜跌1.18點（或0.39%），收301.47美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜漲0.39點（或0.29%），收133.50美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜漲27.33點（或0.82%），收3,362.02美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜跌0.34點（或0.01%），收2,293.29美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜漲2.32點（或0.90%），收260.58美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜跌40.67點（或7.40%），收508.90美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜漲25.13點（或3.50%），收744.12美元。

阿里巴巴｜（BABA）｜跌0.44點（或0.19%），收229.44美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜漲1.00點（或1.59%），收63.70美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜漲2.79點（或2.09%），收136.19美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜漲2.53點（或0.55%），收459.79美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜漲7.57點（或1.25%），收614.42美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜漲3.63點（或1.96%），收188.90美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜漲38.55點（或6.25%），收655.49美元。

美光｜Micron（MU）｜漲2.01點（或2.30%），收89.49美元。

超微｜AMD（AMD）｜漲2.34點（或2.95%），收81.61美元。

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