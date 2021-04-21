巴菲特今年只靠這兩檔股 賺進120億美元

華倫·巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）今年僅透過兩檔股票：美國運通（American Express）和美國銀行（Bank of America）就獲得了120億美元的收益。

監管文件顯示，到2020年底，這位著名的投資者的集團擁有美國運通1.52億股股票。自那以來，這家金融服務集團的股價已上漲了20％以上，使波克夏所持股份的價值增加了約40億美元，至230億美元。

美國銀行的股價今年也飆升了20％以上，如今波克夏10億股的估值為近400億美元，在不到五個月的時間裡增加了80億美元。

假設巴菲特最近幾週未調整其投資組合，美國運通已超過可口可樂成為波克夏僅次於蘋果和美國銀行的第三大持股。

波克夏擁有美國運通股票已有25年以上，自1998年以來一直未曾改變過這一職位。然而，在此期間，信用卡公司的股票回購使波克夏的持股比例從約11％增至近19％。波克夏公司花費了大約13億美元來建立該頭寸，因此迄今為止，該公司的投資已經成長了約18倍。

巴菲特在2011年向美國銀行投下了大賭注，當時他以50億美元的價格交換了優先股和認股權證。投資者在2017年行使了認股權證，立即使該貸方成為波克夏最大的持股之一。

儘管去年同期拋售了摩根大通、富國銀行（Wells Fargo）和其他銀行的股票，波克夏對美國銀行的投資卻成長一倍，在過去的連續十二個交易日中向美國銀行投資了21億美元。

總體而言，巴菲特的公司斥資146億美元購買了其在美國銀行的股份，這意味著巴菲特已經獲得了大約250億美元或170％的收益。（中時新聞網 趙永紝）

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