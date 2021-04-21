廣達遭駭勒索 REvil暗網公布蘋果設計圖

遭REvil入侵資料庫 客戶設計圖全都露

筆電代工一哥廣達（2382）在4月中旬發生遭勒索軟體入侵的事件，而主謀駭客團體REvil要求支付500萬美元贖金遭廣達拒絕，因此REvil就將廣達的大客戶蘋果所提供的設計圖公布在暗網，同時也呼籲蘋果可以在5月1日以前買回尚未被公布的資料。

駭客團體REvil在暗網架設名為「Happy Blog」網站，將自廣達竊取的設計圖公布，同時寫道：

「不必等即將到來的蘋果發表會，REvil在這邊公布大家最愛的『蘋果』所設計的產品細節，Tim Cook可以感謝廣達，原因在於廣達明明有許多時間可以解決此問題，卻又不在乎其客戶以及員工的資料，因此允許我們發布以及出售這些得來的資料；目前我們團隊正在討論如何將這些機密設計圖以及員工資料售出，也建議蘋果在5月1日以前可以買回尚未公佈的資料」

而REvil最先公布的是已經發佈的Macbook Air M1設計圖，同時表示，若持續不付款，將每天公佈不同的設計圖讓各界檢視。

REvil囂張嗆聲 籲蘋果自行買回未公布設計圖

月前才發生宏碁（2353）遭勒索軟體入侵，並被勒索新台幣14億元，而全球筆電代工一哥廣達（2382），4月中旬也傳出遭同個駭客團體入侵，而受害客戶正是凌晨1點才剛舉行發表會的「蘋果」。

宏碁（2353）月才發生內部財務等資料遭駭客團體竊取，駭客團體REvil勒索5000萬美元（約新台幣14億），或許是資料不太重要因此宏碁拒付，而REvil隨即公布其資料。

然本刊在4月12日就接獲爆料，指出廣達（2382）也遭勒索軟體攻擊，許多客戶的設計圖因此外洩，駭客團體REvil要求廣達支付500萬美元（1.4億），但遭到拒絕，因此REvil也揚言7天後公布設計圖。

而在20日，REvil就在暗網上架設名為「Happy Blog」網站，將Macbook Air M1的詳細設計圖PO出，同時透露還有Apple Watch、Macbook Pro以及ThinkPad Z60m設計圖。

（ CTWANT 柳名耕）

延伸閱讀

廣達林百里：筆電零組件 很缺、很缺

廣達3月營收944.52億元 創史上最旺Q1

配息拚了！廣達殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了