Coinbase風光上市後！貝萊德、高盛等金融巨頭現在如何看待比特幣？

在 Coinbase 風光上市後，加密資產似乎再次吸引了機構、投資者的目光。傳統金融巨頭貝萊德、高盛近日都對比特幣發表了看法，褒貶不一的看法依然有趣，究竟是比特幣「尚未」成為主流 (有極大成長空間)，還是天花板就到這了？

貝萊德的比特幣展望

全球最大的投資管理公司之一的貝萊德接受了 CNBC 專訪，執行長 Larry Fink 對於美股市場相當樂觀，他指出去年所囤積的大量現金將很快注入市場，因此「極度看漲」市場。

而關於加密資產，他仍舊保持先前看法，他看好，但在現況中卻沒有看到大量用戶進場：

我對加密資產非常著迷，如此多人關注、關於加密貨幣的敘述，都讓我感到興奮，它有可能成為一個偉大的資產類別；而我們進行了研究，也從中獲利，但我們並沒有看到全球機構的廣泛興趣。

他也強調，加密資產可能成為法定貨幣替代品，如美元穩定幣，但不可能取代法幣。他客觀表示：

與機構間的對話中，我們並不會談到 Reddit、GameStop、加密貨幣等等，我知道關注這些是非常令人著迷的，我也相信加密貨幣是真實存在並持續成長，但它在整體金融市場中佔比過低，主權基金、退休金機構、家族辦公室等是不會談論這些的。

"It may become a great asset class and I do believe this can become a great asset class," says Larry Fink. "I don't believe we should think about #crypto as a substitute of currency."#btc pic.twitter.com/ykGNhZqVT7 — Squawk Box (@SquawkCNBC) April 15, 2021

實際上約在 11 月底時，貝萊德的全球固定收益部門投資長 Rick Rieder 也曾發表對比特幣的看法，但他顯然比執行長更樂觀：

「很難說以現在的交易價格是否值得購買。但是，我認為這是一個持久的機制嗎？我認為它很大程度上可以取代黃金嗎？是的，我是這麼認為的，因為從價值傳遞的功能方面來看，他比金條有用多了。」

高盛錯估比特幣

在去年五月時，高盛投資集團（Goldman Sachs）在電話會議中提到了比特幣與加密貨幣，與外界預估的正面看法不同，不僅討論時間簡短，簡報中還指出：

包括比特幣在內的加密貨幣甚至稱不上是一種資產類別，它們不像債券一樣能夠提供現金流、無法透過全球經濟增長創造營收、助長龐氏騙局與洗錢等非法活動，同時也無法像黃金一樣，提供抗通貨膨脹的對沖能力。

時間過了將近一年，高盛在三月遞交申請，將推出 ETF 掛鉤票據 (Equity Linked Notes, ELN)，以追蹤方舟投資旗下基金「ARK Innovation ETF」。

三月底時再宣佈將為高淨值客戶提供比特幣等投資產品，可能透過比特幣現貨、衍生品或傳統投資工具，為其客戶提供針對比特幣和數位資產的全方位投資服務。

比特幣也在 14 日舉行的電話會議中重獲重視，高盛執行長 David Soloman 在會議中指出，如比特幣等加密貨幣正獲取極大關注，市場參與者正評估其成為價值儲存的可能性。

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