美股｜疫情升溫 道瓊跌250點 聯航大跌8.5%

美股20日（周二）再度收黑，由於美股指數在紀錄高點附近盤旋，同時全球新冠疫情確診病例持續攀升，也讓市場投資人對經濟復甦抱以憂心，亮眼的企業財報數據也難以提振美股。

在經濟前景不確定的情況下，投資人資金偏好相對安全穩定的防禦板塊，推升房地產、公用事業類股、必須消費品與健康照護類股表現，另一方面，金融股、能源股、航空股及郵輪類股跌勢較為明顯。

道瓊指數跌逾250點，其中波音、耐吉（Nike）領跌，均下跌超過4%。

道瓊指數跌256.33點（或0.75%）、收33,821.3點。那斯達克指數下跌128.5點（或0.92%）、收13,786.27點。標普500指數下跌28.32點（或0.68%）、收4,134.94點。費城半導體指數跌49.56點（或1.56%），收3,121.43點。

經濟重啟概念股20日表現不佳，航空股方面，聯合航空暴跌8.5%、美國航空也下跌5.5%。郵輪股方面，挪威郵輪、嘉年華也走跌逾4%。

Wedbush Securities分析師詹姆斯（Michael James）指出，經濟復甦的速度比於其中的要來得慢，並削弱市場對休閒產業樂觀的信心。

世界衛生組織（WHO）警告，新冠疫情持續朝新高水平攀升。美國總統拜登上任後積極進行疫苗施打措施，即使每天保持300萬劑疫苗接種速度，但每日新增感染病例平均仍有約6萬7,100例。

蘋果（Apple）正式發表搭載全新M1晶片的iMac，為M1系列再添新兵。如今M1系列Mac產品包含MacBook Air、13吋MacBook Pro、Mac mini以及24吋螢幕iMac，嚴格來說還可以把全新iPad Pro也加入在其中！

台股主要ADR漲跌互見｜台積電跌0.39%；中華電信漲0.62%；聯電跌0.11%；日月光漲1.41%。

個股表現：

臉書｜Facebook（FB）｜漲0.41點（或0.14%），收302.65美元。

蘋果｜Apple（AAPL）｜跌1.73點（或1.28%），收133.11美元。

亞馬遜｜Amazon（AMZN）｜跌37.32點（或1.11%），收3,334.69美元。

谷歌｜Alphabet（GOOG）｜跌8.77點（或0.38%），收2,293.63美元。

微軟｜Microsoft（MSFT）｜跌0.48點（或0.19%），收258.26美元。

網飛｜Netflix（NFLX）｜跌4.87點（或0.88%），收549.57美元。

特斯拉｜Tesla（TSLA）｜漲4.36點（或0.61%），收718.99美元。

阿里巴巴｜（BABA）｜跌4.90點（或2.09%），收229.88美元。

英特爾｜Intel（INTC）｜跌0.93點（或1.46%），收62.70美元。

高通｜Qualcomm（QCOM）｜跌1.85點（或1.37%），收133.40美元。

博通｜Broadcom（AVGO）｜跌4.74點（或1.03%），收457.26美元。

輝達｜NVIDIA（NVDA）｜跌7.62點（或1.24%），收606.85美元。

德儀｜Texas Instruments（TXN）｜跌1.79點（或0.96%），收185.27美元。

艾司摩爾｜ASML（ASML）｜跌13.17點（或2.09%），收616.94美元。

美光｜Micron（MU）｜跌0.93點（或1.05%），收87.48美元。

超微｜AMD（AMD）｜跌1.84點（或2.27%），收79.27美元。

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