IBM上季營收成長 11季來最強

IBM周一公布上季財報，由於近來聚焦高利潤雲端運算事業有成，帶動營收展現11季以來最強勁增長，優於華爾街預期，終止先前連四季業績下滑頹勢。

受此激勵，IBM周二早盤股價大漲逾3％，今年累升近6％。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）指出，在疫情初期美國零售、製造及旅遊業客戶的雲端支出雖曾萎縮，但如今已展現反彈。

執行長克里希納（Arvind Krishna）強調，與去年第四季相比，目前整體支出環境已明顯提升，他表示將帶領IBM積極發展雲端運算和人工智慧領域。IBM第一季雲端運算服務業績躍升21％至65億美元。

成立109年的藍色巨人如今打算分拆為兩家上市公司，同名企業將投入所謂的混合雲事業，搶攻1兆美元的市場商機。

Moore Insights & Strategy分析師摩爾海德（Patrick Moorhead）指出，對於全心投入雲端的IBM來說，這是本年度好的開始。

IBM旗下最大的全球科技服務部門，上季銷售年減1％至63.7億美元，但優於市場預期。該事業預計年底前成為獨立上市公司，名為「Kyndryl」。

負責銷售大型主機的系統部門上季業績意外成長4％至14.3億美元，優於市場預估的12.9億美元。卡瓦諾表示，由於散戶炒股熱潮帶動交易處理量大增，促使銀行客戶積極添購主機設備。

IBM第一季營收成長將近1％至177.3億美元，超越分析師平均預估的173.5億美元。上季淨利由去年同期的11.8億美元降至9.55億美元，每股盈餘由1.31美元降至1.06美元。若不計特定項目，每股盈餘達1.77美元，優於分析師估的1.63美元。

此外，IBM指出，該季收購Salesforce顧問公司7Summits以及雲端轉移顧問業者Taos。