特斯拉不甩車主維權 陸政法委發文痛批

對於19日發生的上海車展有民眾抗議特斯拉事件。中共中央政法委旗下新媒體「長安劍」於20日發文重批，強調特斯拉必須面對中國客戶的拷問，否則責任何在？擔當何在？

上海車展19日開幕時，一名女子就站上紅色特斯拉車頂，張開雙臂對圍觀群眾高喊「特斯拉刹車失靈！特斯拉刹車失靈！」幾分鐘後，女車主因行爲過激，被工作人員擡著手腳拖了下去。此事爆發後引起近10億大陸網友關注。為此，特斯拉回應：「對不合理訴求不妥協，同樣是我們的態度。」

長安劍今發文指出，女車主以極端方式大鬧車展，擾亂了公共秩序，應當道歉。但讓廣大網友心有戚戚的是：如果坐下來能解決問題，誰願意不顧體面，爬到車頂上去嘶嚎？面對車主的一次次維權，特斯拉的回應中卻盡顯「老爺公關」的驕縱豪橫，讓中國消費者心寒。這一次次拖拉扯皮中，損耗的是口碑和信任。

文章稱，2020年，特斯拉無視疫情的衝擊，業績狂奔。與此同時，特斯拉在中國市場卻也真的「刹不住車」；4月11日，上海的特斯拉車主劉先生的車子在車庫拐彎時突然刹車失靈，直至撞到牆面後才逼停；3月11日，海南海口一名特斯拉車主蒙先生在停車場停車時，車輛在連續踩刹車的情況下無法停下，導致撞上護欄；1月4日，山東臨汾一輛特斯拉失控沖進廁所，將洗手台撞壞。司機表示失控原因是踩不動刹車。

特斯拉回應車主的理由很多：「路面存在積水、女性踩刹車力量弱，還甩鍋大陸國家電網稱，充電瞬間國家電網電流太大，不是汽車的問題」。

文章批評，作爲新能源汽車領域的佼佼者，不能爲車主提供安全可靠的産品，出了問題不能提供切實可行的解決方案，反而一而再、再而三地爆出安全事故，一次次將車主置於險境，試問企業的責任和擔當何在！

文章稱，不論是否妥協，特斯拉都必須面對中國客戶的拷問：明知隱患卻置若罔聞，企圖「大事化小，小事化了」，讓「碰碰拉」繼續在路上當隱形殺手，無視公共安全風險，不在乎「賺中國人錢、撞中國人命」，試問企業的責任和擔當何在！

文章強調，中國對外開放政策向特斯拉敞開了大門，其突出業績，來源於中國老百姓，給了特斯拉發展的契機。但信任換來的不能是傲慢，更不能對中國市場和消費者缺少敬畏。特斯拉進入中國的第一天就應懂得，在中國做生意，就要遵守中國的法律法規。

今年2月，市場監管總局等五部門約談特斯拉公司，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益；對於被約談，特斯拉回應將誠懇接受政府部門指導，積極自查，始終尊重消費者權益。但特斯拉卻在該聲明的微博下關閉了評論。特斯拉不願被批評，不願被公眾監督，這樣的態度，如何更好地服務大眾，承擔社會責任？

（ 旺報 張國威）

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