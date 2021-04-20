比特幣還能紅多久 專家2點分析曝後市

全球市值最大的虛擬貨幣比特幣上周六一度重挫逾15％，寫下近三個月以來新低紀錄，周日雖止跌回升，但周一再遇跌勢下跌逾3%，外匯專家Brad Bechtel不看好比特幣後市，分析認為各國政府對虛擬貨幣有所疑慮，且虛擬貨幣市場未來只會更擁擠，將導致比特幣價值受影響。

比特幣上周在虛擬貨幣平台Coinbase掛牌上市後開出慶祝行情，飆破64,000美元大關，寫下歷史新高紀錄，但周六卻突一度大跌逾15%至51,700美元，隔天雖小幅回升，但周一再度跌逾3%，價格在54,000美元徘徊。

比特幣近日走勢猶如搭雲霄飛車，傑富瑞金融投資集團外匯經理Brad Bechtel表示，土耳其禁止使用虛擬貨幣作為支付工具，且傳出美國財政部有意對虛擬貨幣進行審查等利空因素造成比特幣價格出現動盪，未來影響難預測。

報導指出，大陸考慮在2022年冬季奧運時使用央行數位貨幣，英國成立工作小組研究發展央行數位貨幣，大型科技公司有意開發自己版本的加密貨幣等消息，都顯示未來虛擬貨幣市場只會越來越擁擠，競爭更激烈，這都是造成比特幣走弱的主因。

儘管如此，虛擬貨幣還是擁有許多支持者，美國私人銀行布朗兄弟哈里曼分析主管Win Thin就表示，「我們認為這些因素不會改變比特幣的基本面，儘管供應受限，但看得到機構和散戶投資者提高支持。」

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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