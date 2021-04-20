對尬台積 三星砸70兆韓元在美、韓蓋新廠

隨著台積電加速美國亞利桑那州新廠布局，競爭對手三星決定砸下超過50兆韓元（約1.37兆新台幣）在美國及韓國本地設新廠，其中韓國廠將擁有全韓最先進製程，總投資金額可能上看70兆韓元（約1.76兆新台幣），此投資計畫有機會在韓國總統文在寅訪美前公開。

根據韓國先驅報報導，三星結束與總統文在寅的會議後加速內部決策腳步，預計在韓美兩地建設2座新晶圓廠，美國晶圓廠的地點會在德州奧斯汀，預計耗資170億美元（約4,825億新台幣），韓國晶圓廠則位在京畿道平澤市。

報導指出，三星原本考慮在亞利桑那州和紐約設廠，但受限於目前的營運狀況和稅收優惠政策，奧斯汀成真機會最大，加上近期德州停電，導致奧斯汀三星工廠營運受阻，這讓三星在談判上獲得優勢，得以獲得更多的稅收減免利益。

根據提前曝光的投資計畫，三星預計在平澤市建造第三座晶圓廠P3，盼打造全韓最先進製程工廠，同時計畫在面積為700,000平方公尺的土地上建造，有望成為世界上最大的單一工廠，投資金額將達到52.5兆韓元。

業內人士認為，由於韓國總統文在寅將在下月訪美，三星有可能在韓美峰會前公布此計畫的細節，而韓國擔心半導體領先優勢消失加快發展腳步，大韓商會會長孫慶植曾表示，「美國由總統帶頭提振半導體業，我擔心韓國會失去晶片的領導地位。」

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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