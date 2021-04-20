不讓Clubhouse專美於前 臉書攻音訊市場

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）周一宣布臉書將推出數種音訊產品，包括語音社交軟體Clubhouse類型的直播聊天室，以及讓用戶尋找和播放podcast的新功能。

近來爆紅的音訊社群軟體Clubhouse可能退燒，這個僅提供蘋果iOS裝置使用的應用程式下載量在2月達到高峰後，卻在3月大減7成。此前包括特斯拉執行長穆斯克在內等億萬富豪與名人都加入了Clubhouse直播室開聊。

祖克伯表示，全球最大社群媒體臉書擬在未來幾個月內推出數個新功能，包括名為「Soundbites」的簡短音頻剪輯功能，就像聲音版的抖音，並將提供創造音效或改善音頻品質的方法。

臉書在官網上表示，公司將開始測試直播室，預計將在今年夏天推出這項新功能。

祖克伯在Discord接受《Platformer》通訊社編輯Casey Newton訪問時表示，臉書想把音訊當作一種一流的媒體，如同臉書對待照片和影片一樣。

才創立一年的Clubhouse應用程式快速成長證明了音訊聊天服務的潛力，但隨著其下戴量的減少，Clubhouse的續航力能維持多久尚不得而知。Clubhouse剛剛完成新一輪融資，消息人士透露其估值達到40億美元。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）

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