新冠迎3高+經濟染癌 土耳其投藥先救誰？

土耳其新冠肺炎第3波疫情迅猛爆發且難以遏制，19日通報死亡數和重症病患數達1個月前的4倍、2倍。「病毒疫情」和「經濟疫情」夾擊下，當局兩個都想救，卻誰也沒救到。

根據土耳其衛生部疫情通報，3月19日有87人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），4月19日這個數字來到創紀錄的341例；同期重症病患數則從1,547例增至3,319例。

防疫鬆綁 新冠疫情迎高潮

土耳其2月21日的新冠肺炎單日病例數為6,546例，來到第2波疫情的「區段低檔」，政府放心大膽地決定3月2日就解除諸多防疫禁令，進入「受控之下的常態」，結果確診數、死亡數、重症病患數隨即「3高」。

眼看疫情下不來，當局3月29日恢復若干限制措施，但4月7日起確診病例數仍連日飆破5萬例，政府只好於4月13日齋戒月首日「加碼」宣布局部封鎖兩週。

此刻防疫趨緊對於已經「上火」的疫情似無濟於事，接下來一週確診病例繼續飆升，4月14日起更曾經連續4天新增逾6萬例。單日病故數於3月21日起站上3位數，至今都呈現繼續增加趨勢。

土耳其4月19日通報5萬5,149起新冠肺炎病例，累計432萬3,596例，若趨勢不變，近日內恐將超越英國，成為全球累計病例數第6高的國家。

當局拚經濟 防疫蓋牌惹議

寄望後疫情時代儘早降臨，以吸引外國遊客，讓觀光收入加持經濟的土耳其，疫情何以至此？

政策矛盾反覆、民眾不遵守防疫守則導致防疫破功；貨幣里拉貶值、高失業率、物價飆漲、財經內閣更迭頻繁等長短期經濟問題讓防疫形勢雪上加霜。

同時遭逢「病毒疫情」和「經濟疫情」，執政當局陷入「封鎖傷經濟，不封鎖傷身體」兩難，顧此失彼、顧彼失此而投鼠忌器，首鼠兩端的結果終致「人財兩失」。

土耳其自去年3月11日出現新冠肺炎確診首例後，曾因疫情不透明而遭詬病。儘管公衛專家一再呼籲全國全面封鎖一段時間，但因為經濟情勢已瀕臨危機邊緣，當局沒有先求完全穩住疫情、破壞後再重建的破釜沉舟魄力，僅於去年開齋節、今年跨年分別防疫宵禁4天、3天。但是經濟沒有因此出現起色。

疫苗難救急 想止血還需半年

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）19日宣布，逾8,300萬人口中，有逾1,220萬人已經接種首劑疫苗，近780萬人完成兩劑施打。

1月14日展開的疫苗接種工作，3個多月以來有2,000萬人進行施打。若以等速計算，要完成當局規劃的至少6,000萬人接種疫苗，還需要半年以上。

大規模接種疫苗以達成群體免疫，這仍然是土耳其當前主要防疫策略。但是相較於疫苗剛開打那段期間，接種速度顯已減緩。如何加快疫苗施打進度以助長防疫成為衛生部重要課題。

至於坊間傳出完成疫苗接種民眾仍然「中鏢」的消息，已訂購1億劑這種疫苗的土耳其，現在除了加速本土疫苗研發、繼續洽購其他疫苗之外，大概只能期盼疫苗沒有效力不會是普遍性問題。